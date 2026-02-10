Оккупанты установили гигантские 'глушители' против дронов (фото)

На Запорожском направлении показали наземный беспилотник с вращающимися тросами, которые должны сбивать FPV-дроны.

Российские войска экспериментируют с новым защитным устройством против атак дронов, установив на наземное беспилотное транспортное средство вращающиеся стальные тросы, пишет Business Insider.

Устройство было собрано механиками 70-го мотострелкового полка, действующего на Запорожском направлении. Его установили на гусеничный беспилотник под названием "Курьер". Конструкция напоминает большой культиватор: с четырех сторон платформы размещены диски с девятью или десятью тонкими стальными тросами, которые вращаются в вертикальной плоскости.

Как утверждают разработчики, во время атаки FPV-дрона тросы должны либо сбивать его, либо отклонять в сторону.

Видео дня

"Когда дрон пытается ударить, тросы либо сбивают его, либо отводят от цели", – заявил командир подразделения, которого российские СМИ идентифицируют по позывному "Струк". Он подчеркнул, что устройство пока находится на этапе испытаний.

Беспилотник "Курьер" весит около 250 килограммов и считается многоцелевой платформой. Его могут использовать для транспортировки грузов, эвакуации раненых или погибших, а также потенциально оснащать вооружением для штурмовых задач. Сообщается, что двигатель аппарата способен одновременно вращать все четыре вала с тросами.

Наземные беспилотные транспортные средства все больше становятся отдельным направлением технологической гонки в войне. И Россия, и Украина пытаются расширять их производство, рассчитывая заменить людьми наиболее опасные задачи на передовой.

О реальной эффективности новой вращающейся защиты пока известно немного. В то же время это еще один пример поиска нетрадиционных решений в борьбе с дронами. В начале полномасштабной войны российские военные устанавливали на танки и бронетехнику металлические "клетки" и сетки для защиты от ударов сверху. Сначала эти конструкции вызывали насмешки, но впоследствии подобные решения начали применять и другие армии.

Ранее украинские военные блогеры также сообщали о патентах с похожей идеей. В 2023 году речь шла о концепции одного вращающегося вентилятора на крыше танка, а в мае 2025 года – о другом устройстве с вращающимися лопастями с каждой стороны машины. В патентном описании отмечалось, что система рассчитана на то, чтобы оператору дрона было сложно вовремя заметить подвижные элементы защиты.

Другое вооружение оккупантов – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина адаптируют тактику применения беспилотников и вооружения в ответ на распространение так называемых "танков-ежей" – бронемашин, оснащенных импровизированными шипами, проводами и тросами для защиты от FPV-дронов.

Несмотря на рост роли дронов, бронетехника – танки, боевые машины пехоты и самоходная артиллерия – остается основой наступательных и оборонительных операций обеих армий. В то же время эффективность ударов беспилотников существенно ограничила использование брони, что способствует позиционному тупику на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: