Дорофеева рассказала об ухудшении здоровья: 'Восстанавливаюсь дольше, чем планировала'

Артистке снова пришлось перенести свой ближайший концерт.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева вышла на связь и сообщила об ухудшении состояния здоровья.

Напомним, на днях артистка рассказала, что вынуждена перенести свой концерт в столице из-за плохого самочувствия. Что именно произошло - Надя не уточнила. Но сегодня, 10 февраля, она снова опубликовала сообщение о переносе выступления в Варшаве и объяснила причину.

"Вынуждены перенести концерт 14 февраля на 28 марта из-за ухудшения моего состояния здоровья. Мне очень жаль, но пока я восстанавливаюсь немного дольше, чем планировала. И врачи до сих пор запрещают мне любые физические нагрузки", – написала Дорофеева всем поклонникам.

