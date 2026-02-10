В Steam стартовал фестиваль соревновательных игр – со скидками до 95%

Со скидками можно купить Call of Duty, Mortal Kombat, Tekken и другие популярные тайтлы.

В Steam стартовал "Фестиваль сражений между игроками", посвященный PvP-играм самых разных жанров. В рамках события пользователям доступны скидки на игры до 95%, а также сотни бесплатных демоверсий предстоящих игр.

Со скидками можно купить Call of Duty, Mortal Kombat, Tekken и другие соревновательные тайтлы. Интересных предложений с крупными скидками довольно много. Рассмотрим лишь некоторые из них:

Hunt: Showdown 1896 – 242 грн (скидка 55%)

Rust – 349 грн (скидка 50%)

V Rising – 350 грн (скидка 50%)

Sea of Thieves – 515 грн (скидка 50%)

DayZ – 599 грн (скидка 50%)

Tekken 8 – 719 грн (скидка 60%)

Street Fighter 6 – 599 грн (скидка 50%)

Mortal Kombat 1 – 259 грн (скидка 80%)

Absolver – 60 грн (скидка 90%)

Nickelodeon All-Star Brawl – 28 грн (скидка 95%)

Фестиваль продлится всего одну неделю – он закончится 16 февраля в 20:00 по Киеву.

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля пройдет новая State of Play – она растянется минимум на час. По слухам, могут показать новый God of War в формате 2.5D, третью часть ремейка Final Fantasy 7 и поделиться подробностями о Marvel's Wolverine.

