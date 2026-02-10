Ольга Харлан призналась, от чего отказалась на период беременности

Спортсменка скоро станет мамой впервые.

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая недавно объявила о беременности, рассказала об изменениях в жизни.

Ранее спортсменка отмечала, что она чувствует себя хорошо. А на днях опубликовала тренировки в зале, которые она продолжает проводить во время беременности. Однако Ольга добавила, что все же есть кое-что, от чего она сейчас решила отказаться.

"Я не забываю о базовых и рутинных вещах. Они были в моей жизни раньше и остаются сейчас. Я больше внимания уделяю своему состоянию и растяжке. Большие нагрузки пока не для меня, но база всегда присутствует в моей жизни", - подчеркнула Харлан в Instagram и показалась в зале.

К слову, в 2024 году Ольга обручилась со своим возлюбленным - итальянским саблистом Луиджи Самеле. Спортсмен сделал предложение украинке на берегу океана в США, однако официально пара пока не стала мужем и женой. Сейчас они готовятся к рождению первенца.

