Тарифы на воду и водоотведение будут рассчитываться по-новому: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13219. Документ поддержали 247 народных депутатов, говорится на сайте парламента.
Закон в целом касается условий производства электрической энергии, однако в нем содержится поправка №764, согласно которой установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение возлагается на местные администрации – в частности, на областные и в городе Киеве.
Нововведения в отношении воды и водоотведения начнут действовать через два месяца после подписания закона президентом Владимиром Зеленским. Срок их действия истечет через год после завершения действия военного положения в Украине.
"Города смогут сами принимать решения. Кто-то поднимет тарифы, кто-то не поднимет, кто-то из бюджета даст денег. Но ситуация, когда у нас эти тарифы с 2021 года не меняются, пожалуй, не совсем правильная, потому что мы понимаем – с водоканалами огромная проблема. Хотя такой шаг, может, полностью проблему не решит", – говорит председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
После вступления закона в силу у Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет 90 дней, чтобы подать расчеты в местные органы власти для установления новых тарифов.
Коммунальные тарифы в Украине – последние новости
В конце декабря прошлого года премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к НКРЭКУ с призывом не повышать тарифы на централизованное водоснабжение.
По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, на повышении тарифов на воду для населения настаивают водоканалы. НКРЭКУ, добавляет он, не возражает.