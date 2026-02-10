11 февраля в Украине потеплеет, но есть несколько нюансов, - синоптик Диденко

Завтра в Украине усилится ветер и местами пройдут осадки.

В среду, 11 февраля, украинцев ждет изменение погоды. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью, по ее данным, еще будут морозы -9...-13 градусов, на западе и юге -1...-5 градусов, а на северо-востоке -12...-18 градусов.

Завтра днем потеплеет до 0...-5 градусов, в западной части и на юге воздух прогреется до +1...+5 градусов.

"Из-за ротации воздушных масс, с холодной на более теплую, усилится ветер до порывистого, сильного. Ветер будет с юга", - предупредила Наталья Диденко.

Также, по ее прогнозу, мокрый снег пройдет завтра в западных областях. Есть вероятность осадков также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью термометры покажут около -10 градусов, а завтра днем -2 градуса.

"В среду в столице ветрено, увеличится облачность, местами возможен незначительный мокрый снег", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, с завтрашнего дня температура в столице будет постепенно повышаться. По прогнозу, уже 13-14 столбики термометров в Киеве покажут ночью и днем -2°...+3°.

Преобладала будет погода без осадков, однако 12 февраля по области местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. 14 числа повсюду пройдет умеренный дождь, местами с мокрым снегом.

