Зеленский анонсировал важное решение относительно мобильных огневых групп

Мобильные огневые группы будут усилены в ближайшее время, чтобы более эффективно противостоять российским воздушным ударам. Об этом сообщил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с представителями регионов.

"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей", – написал Зеленский.

Он добавил, что правительство Украины получило конкретные задачи по увеличению программ поддержки людей. Также президент призвал украинских дипломатов ускориться в работе с партнерами по пакетам поддержки ПВО и энергетической устойчивости.

Президент также прокомментировал саму атаку, которую РФ осуществила этой ночью, заявив, что из-за нее значительные повреждения понесли объекты энергетики. Это, по его словам, привело к отключениям света фактически по всей Украине.

"Это отражает общее отношение России к ситуации и их истинные намерения. На сегодняшний день Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины. Россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только нашу безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы", – отметил Зеленский.

Российская атака: что известно

По данным Воздушных сил, в ночь на 7 февраля Россия применила против Украины 447 средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили и подавили 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов.

В ДТЭК отметили, что целью атаки стали, в частности, украинские ТЭЦ в ряде областей. На фоне этого графики отключения света перестали действовать в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

