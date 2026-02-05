Украинская компания Fire Point разработала ракету FP-9, которая сможет достичь Москвы и Петербурга уже в этом месяце - DW

Соучредитель компании Денис Штилерман поделился, что ракеты проходят финальные испытания.

Соучредители украинской оборонной компании Fire Point – Ирина Терех и Денис Штилерман – раскрыли детали разработки баллистических ракет FP-7 и FP-9, которые позиционируются как дешевая альтернатива западным системам типа ATACMS, в эксклюзивном интервью Deutsche Welle (DW).

Они заявили о стратегической миссии на ближайшие годы: создание противоракетного щита противовоздушной обороны (ПВО) для всей Европы на базе открытой архитектуры.

Детали планов по баллистическим ракетам FP-7 и FP-9.

По словам Дениса Штилермана, FP-7 является "заменой ATACMS, дешевой", с дальностью до 300 км и небольшим весом боевой части.

"Эта ракета предназначена для краткосрочных ударов, где требуется высокая скорость и точность. Более мощная FP-9 имеет дальность 800-850 км и боевую часть весом 800 кг. 800 километров – это Москва, это Петербург", – прямо отметил он, подчеркивая потенциал ракеты для достижения ключевых российских центров.

Штилерман пояснил, что ракеты проходят финальные испытания.

"Сейчас мы проводим испытания, потому что там были очень большие органические проблемы. Они уже сейчас решены и мы проводим финальные испытания", – отметил он.

Штилерман ожидает получения кодификации и постановку на вооружение уже в феврале 2026 года.

"Боюсь, я думал, что мы до нового года справимся. Но у нас там был ряд некоторых событий, которые нам помешали это сделать. Надеюсь, что в феврале мы завершим все испытания, которые необходимы для кодификации", – заявил Штилерман.

Ирина Терех добавила, что баллистика является ключевым элементом для преодоления мощных систем ПВО, таких как три контура вокруг Москвы.

"Намного легче баллистикой будет поражать Москву. Надо понимать, что ни крылатые ракеты, ни беспилотники в каком-то большом проценте, который может нанести значительное поражение Москве или ее инфраструктуре, не долетят. Поэтому единственная надежда на баллистику с большой скоростью попадания в цель. Более 1200 метров в секунду", - заявила она.

Штилерман сравнил скорость разработки с историческими примерами, чтобы подчеркнуть преимущества украинского подхода.

"Даже страны с большим опытом и мощной ракетной программой тратили десятки лет на то, чтобы создать баллистические ракеты. Франция, например, с ее баллистической ракетой М51 потратила 15 лет. С-400 – российский комплекс разрабатывался тоже 15 лет", – отметил он.

В противовес этому, Fire Point быстро достигает результатов благодаря отсутствию бюрократии в Украине, в частности постановлению № 256 от марта 2022 года, которое упростило процессы для оборонных компаний.

Штилерман подчеркнул, что в планах на ближайший год – фокус на баллистике, а на 2-3 года – создание противобаллистического щита ПВО для всей Европы.

"Этот щит будет базироваться на открытой архитектуре с программным обеспечением, которое гарантирует независимость от производителя или страны", - пояснил он.

Главным вызовом для оборонной отрасли он назвал снижение стоимости перехвата российских ракет, таких как Искандер.

"Сейчас перехват Искандера – это где-то более 6 миллионов долларов стоит. Мы хотим "дропнуть" это, ну там, миллион, полтора миллиона, чтобы стоил перехват Искандеров", – пояснил Штилерман.

Это будет достигаться с помощью FP-7 как "клона российской S-400", но композитной и дешевой, с простым методом управления. Ракета не будет иметь возможности удаленного отключения.