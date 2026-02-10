Конец эпохи: одна из самых известных групп мира уходит со сцены

Тур The Long Goodbye станет для Eagles последним.

Американская рок-группа Eagles, создавшая такие хиты как Hotel California и Desperado, официально подтвердила, что завершает свою более чем полувековую карьеру.

В интервью CBS Sunday Morning соучредитель коллектива Дон Хэнли сказал, что 2026 год, вероятно, станет последним в гастрольной истории группы. Комментируя финальный этап тура The Long Goodbye, артист отметил, что Eagles планируют отыграть еще несколько концертов, в частности завершить резиденцию в Лас-Вегасе, после чего окончательно попрощаются со сценой:

"Знаешь, думаю, этот год, вероятно, станет последним. Я и раньше говорил подобное, но сейчас чувствую, что мы действительно приближаемся к финалу. И с этим тоже все в порядке".

Основанная в 1971 году в Лос-Анджелесе рок-группа Eagles стала одним из самых успешных и влиятельных коллективов в истории популярной музыки. Коллектив сформировали Гленн Фрей, Дон Хэнли, Берни Лидон и Рэнди Мейснер.

Видео дня

Eagles прославились в 1970-х годах благодаря сочетанию рок-музыки, кантри и фолка, а также сложным многоголосным вокальным аранжировкам. Мировую славу им принесли хиты Take It Easy, Desperado, Hotel California, New Kid in Town, Life in the Fast Lane и Take It to the Limit. Альбом Their Greatest Hits (1971-1975) стал самым продаваемым в истории музыки, разойдясь тиражом более 40 миллионов копий только в США, а Hotel California считается одной из ключевых пластинок XX века.

Несмотря на внутренние конфликты и распад в 1980 году, группа воссоединилась в 1994-м и продолжила успешную концертную деятельность. За годы существования Eagles продали более 200 миллионов пластинок в мире, получили шесть премий "Грэмми" и были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, на днях стало известно о смерти фронтмена и соучредителя американской рок-группы "3 Doors Down" Брэда Арнольда.

Вас также могут заинтересовать новости: