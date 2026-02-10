Не усидел на двух стульях: в сети несется разоблачительное видео с комиком Сабуровым

Летом юморист поддержал бойцов "Вагнера".

Казахский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Российскую Федерацию за якобы критику войны против Украины, поддерживал боевиков частной военной компании "Вагнер".

В сети распространили видео, на котором юморист передает бойцам "Легион Вагнера. Истра" (военное формирование Минобороны РФ под руководством бывших командиров "Вагнера", - УНИАН) 10 мотоциклов, желая им победы в войне против украинцев:

"Сегодня делаем доброе дело. Помогаем бойцам "Легиона Вагнера Истра" под руководством героя России Александра Кузнецова, который, надеюсь, примет мою помощь в виде этих мощных мотоциклов "Эндуро". Они обязательно пригодятся для доставки помощи, доставки провианта. Дай Бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой".

Впервые этот ролик появился 7 июля 2025 года на странице администрации города Истра, однако его удалили после новости о запрете на въезд Сабурову. Некоторые пользователи сети предположили, что видео могли создать с помощью искусственного интеллекта, однако Factcheck.kz уверяет , что проверил его и не обнаружил признаков ИИ. В пользу этой версии говорит и то, что видео появилось задолго до выдворения Сабурова из России.

Стоит отметить, что Казахстан официально придерживается нейтралитета в войне, а участие граждан в боевых действиях за рубежом там наказывается лишением свободы.

Напомним, комик Нурлан Сабуров находится в украинской базе "Миротворец" за насмешки над украинской активисткой, которая пришла на его концерт в США. Во время другого выступления юмориста спросили, почему он молчит о войне, а он ответил, что имеет "свои страхи". "Кого вы из меня делаете? Ребята, если вы реально думаете, что я "за", то вы реально е**наты", - сказал он.

