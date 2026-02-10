В Украине отключение электроэнергии в трех регионах: АЭС работают не на полную мощность

В настоящее время продолжается ликвидация последствий двух массовых атак врага на энергетическую систему страны в течение прошлой недели.

В Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях обесточены потребители из-за боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре. Атомная генерация остается частично разгруженной из-за последствий массовых атак, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры в настоящее время обесточены потребители в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. Ликвидация последствий восстановления электроснабжения потребителей продолжается. В Одесской области объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов", - сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий двух массовых атак врага на энергетическую систему Украины в течение прошлой недели. По его словам, восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС.

"Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена. По всей стране действуют графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - напомнил первый заместитель министра энергетики.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии. Потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам сразу после стабилизации ситуации.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий в Украине остаются потребители в прифронтовых регионах и в приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - добавил Некрасов.

Атака РФ на энергосистему Украины - главные новости

Ночью 7 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом тогда оказались, в частности, Бурштынская и Добротвирская ТЭС. Россияне также атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ.

В результате атаки в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством. По данным Минэнерго, свет в столице временно включали только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа. Однако уже 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключения и часов со светом стало больше.

