Киев выплатит по 40 000 грн киевлянам, чьи квартиры пострадали в результате отключений, - Кличко

Жители столицы, чьи квартиры были повреждены в результате аварий на инженерных сетях, смогут получить материальную помощь в размере 40 тысяч гривен. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Соответствующее решение сегодня принял Киевсовет.

"Депутаты должны принять решение о предоставлении единоразовой материальной помощи в размере 40 000 гривен киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате аварии на инженерных сетях (водо- и теплоснабжения). Из-за чего повреждения получило их жилье", - написал Виталий Кличко.

Речь идет об авариях, вызванных атаками врага на инфраструктуру Киева, уточнил мэр.

Заместитель главы КГГА Марина Хонда конкретизировала, в каких случаях будет выплачиваться эта материальная помощь и какие документы нужно предоставить для ее получения.

"40 000 гривен могут получить жители, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях в результате вражеских обстрелов, начиная с 1 января этого года. Речь идет о случаях, когда из-за повреждения водо- или теплоснабжения, порывов труб или подтопления квартир люди вынуждены срочно приводить жилье в порядок, чтобы снова иметь безопасные и приемлемые для жизни условия", - сообщила она.

А для малообеспеченных киевлян, которые получают государственную социальную помощь и пострадали от обстрелов, кроме 40 тыс. грн город предусмотрел дополнительную материальную помощь в размере одного прожиточного минимума, акцентировала Хонда.

По словам заместителя главы КГГА, для оформления материальной помощи один из собственников или совладельцев поврежденного жилья должен подать заявление в Департамент социальной и ветеранской политики и следующие документы:

паспорт и ИНН;

подтверждение права собственности;

справку от управляющей компании, ОСМД или ЖСК о повреждениях сетей;

банковские реквизиты для выплаты.

Заявление и документы можно подать лично по адресу ул. Любомира Гузара, 7, каб. 116, или по электронной почте - social@kyivcity.gov.ua.

Также Киевсовет сегодня выделил дополнительно 300 миллионов гривен на восстановление жилья киевлян, которое было повреждено в результате атак врага на столицу, сообщил Виталий Кличко.

