Чтобы из умывальника не пахло затхлостью, примените 2 средства из кухонного ящика.

Запах канализации из умывальника неизбежно появляется даже в безупречно чистых квартирах. Со временем в сливе и трубах скапливается многолетняя грязь, которая начинает гнить и привлекать бактерий. Вся эта субстанция пахнет затхлостью, что чувствуется по всей кухне.

Мы подскажем, чем убрать запах из раковины - народные средства очень эффективны в этом деле. Намекнем, что лучшим истребителем неприятного аромата является обычный уксус.

Как убрать неприятный запах из умывальника быстро и недорого

Что делать, если воняет из раковины, объясняет издание Express со ссылкой на профессионального австралийского уборщика Джейсона. Эксперт в уборке объясняет, что нежелательный запах часто скапливается на труднодоступных частях умывальника, что может осложнить уборку. Если на кухне чисто и убрано, но пахнет затхлостью, то проблема может быть именно в мойке.

Однако опытные уборщики уже давно придумали, чем убить запах канализации. Для этого не нужны дорогостоящие средства - обойтись можно обыкновенными содой и уксусом, которые есть на любой кухне.

Джейсон рекомендует подготовить половину стакана пищевой соды и полный стакан уксуса 9%. Затем нужно снять решетку со слива. В сливное отверстие, где воняет из умывальника, мы засыпаем соду и сразу же заливаем уксусом. Оставляем смесь шипеть на 15 минут. Затем умывальник промывают кипятком или просто горячей водой, если под ним есть пластиковые детали.

Такую процедуру достаточно повторять раз в месяц, чтобы из трубы приятно пахло. Если не забывать об этом, запах из раковины на кухне больше не будет вас беспокоить. Сода и уксус эффективно растапливают старый жир, мыльный налет и другие отложения.

Подобный метод особенно хорошо работает на умывальниках с U-образной формой труб. На их дне всегда скапливаются остатки еды, которые можно удалить только концентрированной содово-уксусной смесью.

