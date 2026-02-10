Бизнесмен Мазепа попал в смертельное ДТП: что известно

Авария произошла вечером 9 февраля в Житомирской области, полиция открыла уголовное производство.

Вечером 9 февраля на трассе Киев–Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz S-Class, в результате которого погиб пешеход, сообщает полиция Житомирской области.

По данным источников РБК-Украина, за рулем автомобиля находился основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

По информации правоохранителей, авария произошла около 19:30 на 204-м километре автодороги вблизи села Каменный Майдан Звягельского района. Предварительно установлено, что 49-летний житель Киева, управляя Mercedes-Benz в направлении Житомира, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 60-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. По результатам предварительного освидетельствования, водитель находился в трезвом состоянии. Следователи открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сам Игорь Мазепа подтвердил факт ДТП на своей странице в Facebook. Он отметил, что авария произошла во время его возвращения в Киев. По словам бизнесмена, он не был уставшим, не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил дорожного движения, что, как он утверждает, подтвердила медицинская экспертиза на месте. Мазепа заявил о сотрудничестве со следствием и пообещал обнародовать дополнительные детали впоследствии.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа – украинский бизнесмен и инвестор, основатель и совладелец инвестиционной группы Concorde Capital, созданной в середине 2000-х годов. В разные годы он входил в наблюдательные советы государственных и частных банков.

В январе 2024 года Мазепу задержали на украинско-польской границе по подозрению в организации схем, которые, по версии следствия, нанесли государству ущерб на 7 млн гривен. Речь шла о застройке территорий вблизи Киевской гидроэлектростанции. Суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога, и 23 января 2024 года он вышел из СИЗО.

Это дело вызвало широкий резонанс в бизнес-среде, где его называли примером давления на предпринимателей. После этого Мазепа стал одним из инициаторов движения в защиту прав бизнеса "Манифест 42".

Другие резонансные ДТП

Как сообщал УНИАН, недавно во Львовской области в результате ДТП погиб народный депутат Орест Саламаха. Журналист Виталий Глагола сообщил, что нардеп от "Слуги народа" попал в аварию в районе населенного пункта Сокольники. Он скончался в больнице.

Также стало известно, что суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибла известная украинская блогерша Анна Жук. Муж погибшей женщины, который в тот день находился за рулем, получил условный срок.

