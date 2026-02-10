Не только в Донецкой области: Welt раскрыл, где Россия готовит новое наступление весной

Оккупанты, в частности, планируют создать угрозу для Орехова в Запорожской области.

РФ готовит весеннюю наступательную кампанию на двух направлениях в Украине. Об этом сообщил немецкий журналист в эфире Welt.

Журналист ссылается на французского OSINTера с ником Clement Molin, который зафиксировал последствия артиллерийских ударов РФ. Отмечается, что враг планирует свое наступление на двух направлениях. Первое – неоккупированная часть Донецкой области, второе – Запорожье.

К таким выводам аналитик пришел, учитывая активность артиллерийских ударов РФ от берегов Днепра до Константиновки. Выяснилось, что больше всего ударов в трех точках: Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернуватое и Степногорск. Clement Molin отметил, что в первой половине 2026 года РФ планирует захватить два ключевых города – Орехов и Доброполье.

Он также добавил, что видит "явную опасность", которая надвигается на "украинскую крепость" Орехов в Запорожской области. В частности, отметил направление Комышувахи, где произошло наибольшее количество артударов ВС РФ. В Донецкой области он выделяет запад от Покровска и запад от Константиновки. Как отметил Clement Molin, местность между этими двумя точками – это "следующая российская цель".

Ранее аналитики DeepState сообщили о том, что для украинских защитников ситуация в районе Покровска и Мирнограда ухудшается. По их данным, РФ усиливает давление на ближайшие населенные пункты. На фоне этого эксперты отмечают, что продолжаются "последние бои за Покровск и Мирноград".

Между тем военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что для Путина приоритетами на фронте остаются Донецкая и Запорожская области. По его словам, если Запорожское направление россияне фактически признают стратегически важным для Сил обороны Украины, то Донецкое для них имеет прежде всего политическое значение.

