Две страны Евросоюза блокируют новые санкции против России, - Bloomberg

Греция и Мальта выступили против предложения Европейской комиссии заменить ограничения цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива, в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.
Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что обе страны выразили обеспокоенность, что такое изменение может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.
Собеседники журналистов добавляют, что обе страны также попросили разъяснений относительно предложений введения санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и усиления надзора за продавцами судов. Следует отметить, что компании Греции и Мальты, по данным открытых источников, длительное время перевозили российскую нефть в ЕС. Эти же страны блокировали снижение потолка цен на российское сырье.
Издание напоминает, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий потолок цен на российскую нефть.
"Это центральный элемент 20-го пакета санкций ЕС, направленного против Москвы за ее полномасштабное вторжение в Украину", - добавляют журналисты.
По данным Bloomberg, блок стремится окончательно согласовать санкционный пакет до конца февраля. Журналисты напоминают, что для одобрения пакета санкций нужна поддержка всех стран-членов ЕС.
Санкции ЕС против России - последние новости
6 февраля Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в санкционный список предлагается внести еще 43 судна так называемого теневого флота, в результате чего их общее количество возрастет до 640.
ЕС также хочет усложнить Москве приобретение танкеров для теневого флота и ввести запреты на техническое обслуживание и предоставление других услуг танкерам для сжиженного газа и ледоколам.
Санкции Запада уже отразились на нефтегазовых доходах российского бюджета, которые составляют около четверти российского бюджета. В январе 2026 года нефтегазовые доходы РФ обвалились на 50% по сравнению с январем 2025 года.