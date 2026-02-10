Маникюр на День святого Валентина: 9 дизайнов, которые 'сделают' ваше 14 февраля (фото)

Эти идеи помогут создать нужную атмосферу.

День святого Валентина - прекрасный повод добавить праздничного настроения своему ежедневному образу, обновив маникюр. Эти идеи к 14 февраля, словно одобренные Купидоном, точно привлекут внимание и помогут создать нужную атмосферу.

Маникюр на День святого Валентина - 9 обалденных дизайнов

Планируете романтический ужин или день с подругами - тематический маникюр на 14 февраля не будет лишним. Ниже 9 идей, которые вдохновят вас на создание маникюра мечты в День всех влюбленных:

Сердечки. Ненавязчивый и очень милый вариант. Классический французский маникюр с короткой формой "сквовал", кончики в красных и розовых тонах и крошечные сердечки на каждом ногте создают очаровательный и нежный образ.

Маникюр с меняющим цвет лаком. Добавьте элемент неожиданности: лак, который меняет цвет, станет интригующим акцентом на ногтях и подарит сюрприз любимому человеку.

Французский жемчуг. Элегантность и простота одновременно. Накладные ногти с французским маникюром и жемчужными украшениями на каждом пальце – шикарный вариант, который легко повторить дома.

"Единственный и неповторимый". Подарите своему Валентину ощущение уникальности с этим милым нейл-артом, который показывает, что он/она ваш особенный человек.

Маникюр только на кончиках. Если любите французский маникюр в розовых и красных тонах, этот вариант порадует вас своей утончённостью и праздничностью.

"Сладко и просто". Минимализм тоже может быть эффектным. Лаконичный дизайн ногтей ко Дню святого Валентина выглядит нежно и стильно.

"Золотой поцелуй Купидона". Если хочется уйти от классического сочетания красного и розового, белоснежные ногти с золотой фольгой создают одновременно нежный и дерзкий образ.

"Бесконечная любовь". Два акцентных ногтя напоминают, что любви никогда не бывает слишком много, а разнообразие дизайнов лишь усиливает эффект.

"Покажи мне любовь". Скажи "да" любви! От маленьких сердечек до поцелуев, как демонстрирует этот дизайн, любви никогда не бывает слишком много - ни в День святого Валентина, ни в любой другой день.

