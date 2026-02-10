ChatGPT начал показывать рекламу внутри диалогов – даже пользователям с подпиской

Сейчас рекламные сообщения запустили только в США, но позже расширят и на другие страны.

OpenAI официально запустила тестирование рекламных объявлений в своем ИИ чат-боте ChatGPT. Она подстраивается под темы разговоров и есть даже в платном тарифе Go.

Компания заверяет, что реклама не влияет на ответы нейросети, а также всегда будет помечаться. Пользователи могут отключить персонализацию объявлений в настройках, но то, что вы обсуждаете с ChatGPT, все равно будет учитываться при показах по умолчанию.

Формально это подается как "полезные рекомендации". Так, на просьбу подсказать кулинарный рецепт ChatGPT скинет опции доставки продуктов на дом, а на вопросы о другой стране даст ссылку на сервис бронирования отелей. Такие объявления будет появляться внизу ответа.

Отмечается, что рекламодатели не получат доступ к персональным данным и не смогут влиять на показ объявлений. Им будут передавать только общие данные вроде количества просмотров и кликов.

Сейчас рекламные объявления запустили только в США для пользователей с тарифными планами Free и Go ($8 в месяц), но позже расширят и на другие страны. У подписчиков с планами Pro, Business, Enterprise и Education рекламы не будет.

В конце января появилась информация, что Nvidia заморозила рекордную сделку с OpenAI на $100 млрд. Дженсен Хуанг и остальные топ-менеджеры Nvidia недовольны подходом разработчиков ChatGPT.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Copilot от Microsoft. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

