Во снах людям часто являются обыденные жизненные события. Один из самых частых сюжетов сновидений - ожидание и рождение малыша, волнующее состояние, которое всегда запоминается к утру. Женщинам особенно часто снится беременность - сонник имеет несколько толкований таких историй в зависимости от того, кто именно является сновидцем.

Мы разобрали несколько возможных вариантов того, к чему снится беременность замужней или одинокой женщине, а также что значит, если в интересном положении оказалась подруга или знакомая.

К чему снится беременность своя

Большинство толкователей сходятся во мнении, что сновидение о беременности означает грандиозные планы и большие ожидания от будущего у сновидца, а также предстоящие важные изменения в жизни. При этом то, будут ли такие перемены хорошими или негативными, зависит от подробностей сна.

Если состояние протекает нормально, девушка радуется появлению малыша и имеет хорошее самочувствие, то ее могут ожидать приятные новости, например, повышение на работе или реализация задуманного. Но если что-то пошло не по плану - беременность сорвалась, случился выкидыш и т.п. - нужно быть готовой к неприятным известиям. В таком случае есть риск неудачи в задуманных делах.

Во многих сонниках точное значение того, что значит увидеть себя беременной во сне, зависит от срока. Если он ранний, сон больше касается сферы творчества и профессии. Если же роды вот-вот состоятся, то толкование будет о личной жизни.

К чему снится беременность своя незамужней девушке

Если в "интересном положении" во сне оказалась дама, не связанная узами брака, то это чаще всего свидетельствует о плохой репутации и сплетнях, которые распространяют окружающие за ее спиной. Также возможно, что девушку гложут какие-то сомнения, но в реальности оснований для тревоги нет.

Нередко то, к чему снится беременность и роды, зависит от наличия избранника. Если у дамы уже есть вторая половинка, то сон про ожидание ребенка может говорить о недомолвках в паре, которые следует как можно скорее разрешить. Если же девушка еще не нашла любовь, такой сюжет предвещает скорое ее обретение.

К чему снится беременность замужней женщине

Для состоящих в браке дам такое ночное видение нередко оказывается вещим, особенно если приснилось в новолуние. Но также такое сновидение может быть сигналом проблем в браке и сомнений в своем избраннике.

Для замужних женщин меняется то, к чему снится беременность на большом сроке. Это значит, что дама готова к материнству в психологическом плане. Если девушка беременна наяву и также видит себя в положении во сне, то роды пройдут удачно.

А вот женщинам старшего возраста стоит насторожиться. Если даме старше 50 лет снится беременность, то в реальности ей может угрожать серьезная болезнь.

К чему снится беременность чужая

В целом это не очень благополучный сон - беременность незнакомки означает вторжение в вашу личную жизнь или денежную задолженность. Но подобное сновидение о своей дочери для матери расшифровывается как приятная новость или неожиданное везение.

Если вам интересно, к чему снится беременность подруги, то ждите денежной прибыли или выигрыша в судебном деле. Но если ожидание малыша приятельницей закончилось выкидышем или абортом, то значение ровно противоположное.

Если мужчине приснилась беременная девушка, но не его половинка, это может значить карьерное повышение и удачу в рабочих проектах, но негативная эмоциональная окраска сновидения свидетельствует о переживаниях.

