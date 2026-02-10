Динозавры были невероятно быстрыми существами: ученые нашли доказательства

Это открытие подтверждает идеи, которые исследователи выдвигали годами.

Недавно обнаруженные окаменелые следы в Монголии показывают, что некоторые динозавры могли бегать со скоростью, сравнимой со скоростью лучших велосипедистов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что это удивительное открытие меняет представление ученых о движении динозавров и подтверждает давние теории о том, что более мелкие динозавры на самом деле были быстрыми спринтерами.

Изучение следов дает ученым уникальную возможность заглянуть в жизнь динозавров. В отличие от костей, которые показывают нам только части тела животного, следы фиксируют момент времени, раскрывая, как животное двигалось.

Следы, найденные в Монголии и датируемые примерно 120 миллионами лет, дали ученым новое понимание скорости и ловкости одного динозавра, который, по-видимому, бегал со скоростью, сравнимой со скоростью профессиональных велосипедистов.

Революционное открытие

Интересно, что следы были обнаружены в меловых отложениях в Монголии и принадлежат двум разным видам динозавров. Один набор следов принадлежит крупному тероподу, который двигался медленно. Однако другой набор следов, найденный в отличном состоянии, принадлежит динозавру среднего размера, вероятно, из семейства Eubrontidae, который бежал на полной скорости. Считается, что этот динозавр достигал скорости до 45 километров в час, что является замечательным достижением для животного такого размера. Авторы пишут:

"Эта скорость представляет собой самые быстрые из известных следов тероподов мелового периода. Биомеханическое моделирование постоянно указывает на то, что крупные тероподовые динозавры (особенно те, которые весят более 1000 кг) обычно используют ходьбу или бег на низкой скорости, в то время как мелкие и средние тероподы способны развивать более высокие скорости бега".

Это открытие подтверждает идеи, которые исследователи выдвигали годами. Модели и симуляции предполагали, что тероподы среднего размера могли бегать быстро, и эти следы подтверждают правильность этой теории.

Как ученые измеряют скорость динозавров

Отмечается, что процесс начинается с оценки размера динозавра по отпечаткам его лап. Затем, измеряя расстояние между каждым шагом, исследователи могут рассчитать длину шага динозавра, которая является ключевым фактором в определении скорости.

Следующий шаг включает сравнение длины шага с высотой бедер динозавра. Соотношение выше 2,9 указывает на то, что животное бежало, а теропод из Монголии показал впечатляющий результат 5,25, свидетельствующий о том, что он бежал на полной скорости.

"Скорость бега теропода среднего размера, выявленная в этом исследовании, соответствует прогнозам существующих биомеханических моделей для динозавров сопоставимого размера, тем самым обеспечивая существенную поддержку биомеханическим исследованиям и расширяя наше понимание локомоторных возможностей тероподных динозавров", - пояснили авторы.

Этот метод, описанный в исследовании, опубликованном в журнале Science China Earth Sciences, доказывает, что тероподы среднего размера были не только ловкими, но и намного быстрее, чем мы думали ранее, добавляя еще один уровень к нашему пониманию их способностей.

