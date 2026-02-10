11 февраля по новому церковному календарю в православной церкви Украины чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского. С датой связано немало традиций, народных примет и запретов - о них, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в новом календаре
- Какой праздник сегодня церковный в старом календаре
- Обычаи дня, что сегодня нельзя делать
- Приметы погоды 11 февраля
Какой сегодня церковный праздник в новом календаре
11 февраля - день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, который жил в III-IV веках (по староцерковному стилю святого будут вспоминать 24 февраля).
Святой происходил из города Севастии, что был расположен на территории современной Турции. С юных лет Власий отличался благочестием и праведной жизнью, и, когда достиг зрелого возраста, его избрали епископом местной христианской общины.
Во времена правления императора Диоклитиана начались гонения на христиан, но Власий продолжал проповедовать, навещал узников и помогал мученикам, исцеляя их от болезней. Но преследования усилились, и тогда святой удалился на гору Аргеос - там и поселился в пещере.
Согласно преданию, однажды правитель Агрикола приказал поймать диких зверей, чтобы использовать их для казни христиан. Ловчие были поражены, когда увидели у пещеры Власия множество животных - те приходили к святому за исцелением. Несмотря на это, Власия вскоре схватили и пытками пытались заставить отречься от веры. Святой остался непреклонен и даже в заточении продолжал совершать чудеса. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа. Свою жизнь Власий завершил мученической смертью.
Кого из святых еще почитают сегодня: благоверного князя Всеволода Мстиславовича (в крещении Гавриила), а также праведную Феодору, императрицу Византийскую.
Какой праздник сегодня церковный в старом календаре
По юлианскому календарю 11 февраля чтят память святого Лаврентия Киево-Печерского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, какие запреты связаны с этой датой.
Обычаи дня, что сегодня нельзя делать
К святому Власию Севастийскому обращаются в молитвах как заступнику и ходатаю перед Богом - просят исцеления, особенно при болезнях горла, здоровья для домашних животных, помощи в хозяйственных делах, мира в семье и Божьего благословения.
В народе день называют Власьев и издавна стараются провести его в кругу близких. Считается доброй традицией накрыть щедрый стол, навести порядок в доме. Говорят, если в доме будет чисто и уютно, то весь год пройдет в достатке.
Обязательно сегодня нужно позаботиться о домашних питомцах - святого Власия считают покровителем скота. Поэтому в старину особое внимание во Власьев день уделяли коровам, овцам и лошадям - животных холили, вкусно кормили и старались не нагружать работой.
Также этот день считается удачным для торговли и сделок.
В церковный праздник 11 февраля не одобряются ложь, лень, сплетни, жадность и зависть, месть и уныние. Не принято ругаться, отказывать в помощи нуждающимся, желать зла и обижать животных.
С народными приметами также связано немало запретов:
- считается, что 11 февраля нельзя ссориться с домашними - такие конфликты могут затянуться надолго;
- нельзя держать скотину голодной - иначе хозяева сами рискуют остаться без еды;
- запрещается оставлять на столе ножи - это к неприятностям.
Грязная или пустая посуда тоже считается дурным знаком и может привести к материальным трудностям.
Приметы погоды 11 февраля
В народном календаре праздник совпадает с так называемыми власьевскими морозами - последними перед приходом весны. По приметам судят дня о том, какой будет погода:
- много снега выпало - к ранней и теплой весне;
- оттепель - сильных холодов больше не будет;
- иней на деревьях - еще будут морозы;
- власьевские морозы ударили - будут недолгими.
В народе говорят так: "Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги", то есть, после этого дня зима начинает окончательно сдавать позиции.