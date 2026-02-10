Православный праздник сегодня носит народное название Власьев день.

11 февраля по новому церковному календарю в православной церкви Украины чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского. С датой связано немало традиций, народных примет и запретов - о них, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в новом календаре

11 февраля - день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, который жил в III-IV веках (по староцерковному стилю святого будут вспоминать 24 февраля).

Святой происходил из города Севастии, что был расположен на территории современной Турции. С юных лет Власий отличался благочестием и праведной жизнью, и, когда достиг зрелого возраста, его избрали епископом местной христианской общины.

Видео дня

Во времена правления императора Диоклитиана начались гонения на христиан, но Власий продолжал проповедовать, навещал узников и помогал мученикам, исцеляя их от болезней. Но преследования усилились, и тогда святой удалился на гору Аргеос - там и поселился в пещере.

Согласно преданию, однажды правитель Агрикола приказал поймать диких зверей, чтобы использовать их для казни христиан. Ловчие были поражены, когда увидели у пещеры Власия множество животных - те приходили к святому за исцелением. Несмотря на это, Власия вскоре схватили и пытками пытались заставить отречься от веры. Святой остался непреклонен и даже в заточении продолжал совершать чудеса. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа. Свою жизнь Власий завершил мученической смертью.

***

Кого из святых еще почитают сегодня: благоверного князя Всеволода Мстиславовича (в крещении Гавриила), а также праведную Феодору, императрицу Византийскую.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 11 февраля чтят память святого Лаврентия Киево-Печерского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, какие запреты связаны с этой датой.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

К святому Власию Севастийскому обращаются в молитвах как заступнику и ходатаю перед Богом - просят исцеления, особенно при болезнях горла, здоровья для домашних животных, помощи в хозяйственных делах, мира в семье и Божьего благословения.

В народе день называют Власьев и издавна стараются провести его в кругу близких. Считается доброй традицией накрыть щедрый стол, навести порядок в доме. Говорят, если в доме будет чисто и уютно, то весь год пройдет в достатке.

Обязательно сегодня нужно позаботиться о домашних питомцах - святого Власия считают покровителем скота. Поэтому в старину особое внимание во Власьев день уделяли коровам, овцам и лошадям - животных холили, вкусно кормили и старались не нагружать работой.

Также этот день считается удачным для торговли и сделок.

В церковный праздник 11 февраля не одобряются ложь, лень, сплетни, жадность и зависть, месть и уныние. Не принято ругаться, отказывать в помощи нуждающимся, желать зла и обижать животных.

С народными приметами также связано немало запретов:

считается, что 11 февраля нельзя ссориться с домашними - такие конфликты могут затянуться надолго;

нельзя держать скотину голодной - иначе хозяева сами рискуют остаться без еды;

запрещается оставлять на столе ножи - это к неприятностям.

Грязная или пустая посуда тоже считается дурным знаком и может привести к материальным трудностям.

Приметы погоды 11 февраля

В народном календаре праздник совпадает с так называемыми власьевскими морозами - последними перед приходом весны. По приметам судят дня о том, какой будет погода:

много снега выпало - к ранней и теплой весне;

оттепель - сильных холодов больше не будет;

иней на деревьях - еще будут морозы;

власьевские морозы ударили - будут недолгими.

В народе говорят так: "Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги", то есть, после этого дня зима начинает окончательно сдавать позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: