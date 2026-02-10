Их ИИ заменит быстрее всего: Microsoft назвала 40 самых уязвимых профессий

Исследователи Microsoft опубликовали обновленный список из 40 профессий, наиболее подверженных влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Работа основана на анализе 200 тысяч реальных диалогов пользователей с Copilot. Авторы сопоставили, какие рабочие задачи люди чаще всего пытаются переложить на ИИ и сравнили это с описаниями профессий.
Исследователи уточняют, что высокая "применимость" ИИ не означает автоматическую замену людей – речь скорее идет о трансформации рабочих процессов.
В верхней части списка оказались профессии, связанные с интеллектуальным трудом – компьютерные, математические и административные специальности. Высокие позиции также зафиксированы у продавцов и сотрудников колл-центров.
Примечательно, что наличие высшего образования больше не считается надежной защитой от влияния технологии. Специалисты обнаружили более высокую "применимость ИИ" в профессиях, требующих степени бакалавра, чем в работах с более низкими образовательными требованиями.
40 профессий, наиболее уязвимых перед ИИ
- Переводчики
- Историки
- Бортпроводники и обслуживающий персонал
- Менеджеры по продаже услуг
- Писатели и авторы
- Специалисты службы поддержки клиентов
- Операторы станков с ЧПУ
- Телефонные операторы
- Агенты по продаже билетов и туристические клерки
- Радио- и телеведущие, диджеи
- Брокеры
- Преподаватели по управлению домашним хозяйством
- Телемаркетологи
- Консьержи
- Политологи
- Журналисты, репортеры и новостные аналитики
- Математики
- Технические писатели
- Корректоры
- Хостес
- Редакторы
- Преподаватели бизнеса
- Специалисты по связям с общественностью (PR)
- Промоутеры и демонстраторы товаров
- Рекламные агенты
- Клерки по открытию новых счетов
- Ассистенты-статистики
- Сотрудники проката/аренды
- Специалисты по анализу данных (Data Scientists)
- Персональные финансовые консультанты
- Архивисты
- Преподаватели экономики
- Веб-разработчики
- Бизнес-аналитики и управленческие консультанты
- Географы
- Модели
- Рыночные аналитики
- Диспетчеры экстренных служб
- Операторы коммутаторов
- Преподаватели библиотечного дела
В то же время есть сферы, где влияние генеративного ИИ пока минимально – в первую очередь там, где требуется физическая работа с оборудованием, например у операторов земснарядов или работников водоочистных систем.
Одновременно растет спрос на специалистов в здравоохранении: ожидается, что отрасль домашнего ухода создаст одно из наибольших количеств рабочих мест в ближайшее десятилетие.
Недавнее исследование показало, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не смогли извлечь экономическую пользу от этих инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.
Некоторые компании, разочаровавшись в ИИ, даже начали возвращать ранее уволенных сотрудников, что говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме. Исследование охватило данные о 2,4 миллиона сотрудников в 142 компаниях по всему миру.