Их ИИ заменит быстрее всего: Microsoft назвала 40 самых уязвимых профессий

Исследователи Microsoft опубликовали обновленный список из 40 профессий, наиболее подверженных влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Работа основана на анализе 200 тысяч реальных диалогов пользователей с Copilot. Авторы сопоставили, какие рабочие задачи люди чаще всего пытаются переложить на ИИ и сравнили это с описаниями профессий.

Исследователи уточняют, что высокая "применимость" ИИ не означает автоматическую замену людей – речь скорее идет о трансформации рабочих процессов.

В верхней части списка оказались профессии, связанные с интеллектуальным трудом – компьютерные, математические и административные специальности. Высокие позиции также зафиксированы у продавцов и сотрудников колл-центров.

Примечательно, что наличие высшего образования больше не считается надежной защитой от влияния технологии. Специалисты обнаружили более высокую "применимость ИИ" в профессиях, требующих степени бакалавра, чем в работах с более низкими образовательными требованиями. 

40 профессий, наиболее уязвимых перед ИИ

  1. Переводчики
  2. Историки
  3. Бортпроводники и обслуживающий персонал
  4. Менеджеры по продаже услуг
  5. Писатели и авторы
  6. Специалисты службы поддержки клиентов
  7. Операторы станков с ЧПУ
  8. Телефонные операторы
  9. Агенты по продаже билетов и туристические клерки
  10. Радио- и телеведущие, диджеи
  11. Брокеры
  12. Преподаватели по управлению домашним хозяйством
  13. Телемаркетологи
  14. Консьержи
  15. Политологи
  16. Журналисты, репортеры и новостные аналитики
  17. Математики
  18. Технические писатели
  19. Корректоры
  20. Хостес
  21. Редакторы
  22. Преподаватели бизнеса
  23. Специалисты по связям с общественностью (PR)
  24. Промоутеры и демонстраторы товаров
  25. Рекламные агенты
  26. Клерки по открытию новых счетов
  27. Ассистенты-статистики
  28. Сотрудники проката/аренды
  29. Специалисты по анализу данных (Data Scientists)
  30. Персональные финансовые консультанты
  31. Архивисты
  32. Преподаватели экономики
  33. Веб-разработчики
  34. Бизнес-аналитики и управленческие консультанты
  35. Географы
  36. Модели
  37. Рыночные аналитики
  38. Диспетчеры экстренных служб
  39. Операторы коммутаторов
  40. Преподаватели библиотечного дела

В то же время есть сферы, где влияние генеративного ИИ пока минимально – в первую очередь там, где требуется физическая работа с оборудованием, например у операторов земснарядов или работников водоочистных систем.

Одновременно растет спрос на специалистов в здравоохранении: ожидается, что отрасль домашнего ухода создаст одно из наибольших количеств рабочих мест в ближайшее десятилетие.

Недавнее исследование показало, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не смогли извлечь экономическую пользу от этих инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.

Некоторые компании, разочаровавшись в ИИ, даже начали возвращать ранее уволенных сотрудников, что говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме. Исследование охватило данные о 2,4 миллиона сотрудников в 142 компаниях по всему миру.

