Их ИИ заменит быстрее всего: Microsoft назвала 40 самых уязвимых профессий

В верхней части списка оказались переводчики, историки, писатели, а также специалисты по продажам и обслуживанию клиентов.

Исследователи Microsoft опубликовали обновленный список из 40 профессий, наиболее подверженных влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Работа основана на анализе 200 тысяч реальных диалогов пользователей с Copilot. Авторы сопоставили, какие рабочие задачи люди чаще всего пытаются переложить на ИИ и сравнили это с описаниями профессий.

Исследователи уточняют, что высокая "применимость" ИИ не означает автоматическую замену людей – речь скорее идет о трансформации рабочих процессов.

В верхней части списка оказались профессии, связанные с интеллектуальным трудом – компьютерные, математические и административные специальности. Высокие позиции также зафиксированы у продавцов и сотрудников колл-центров.

Примечательно, что наличие высшего образования больше не считается надежной защитой от влияния технологии. Специалисты обнаружили более высокую "применимость ИИ" в профессиях, требующих степени бакалавра, чем в работах с более низкими образовательными требованиями.

40 профессий, наиболее уязвимых перед ИИ

Переводчики Историки Бортпроводники и обслуживающий персонал Менеджеры по продаже услуг Писатели и авторы Специалисты службы поддержки клиентов Операторы станков с ЧПУ Телефонные операторы Агенты по продаже билетов и туристические клерки Радио- и телеведущие, диджеи Брокеры Преподаватели по управлению домашним хозяйством Телемаркетологи Консьержи Политологи Журналисты, репортеры и новостные аналитики Математики Технические писатели Корректоры Хостес Редакторы Преподаватели бизнеса Специалисты по связям с общественностью (PR) Промоутеры и демонстраторы товаров Рекламные агенты Клерки по открытию новых счетов Ассистенты-статистики Сотрудники проката/аренды Специалисты по анализу данных (Data Scientists) Персональные финансовые консультанты Архивисты Преподаватели экономики Веб-разработчики Бизнес-аналитики и управленческие консультанты Географы Модели Рыночные аналитики Диспетчеры экстренных служб Операторы коммутаторов Преподаватели библиотечного дела

В то же время есть сферы, где влияние генеративного ИИ пока минимально – в первую очередь там, где требуется физическая работа с оборудованием, например у операторов земснарядов или работников водоочистных систем.

Одновременно растет спрос на специалистов в здравоохранении: ожидается, что отрасль домашнего ухода создаст одно из наибольших количеств рабочих мест в ближайшее десятилетие.

Недавнее исследование показало, что 95% компаний, потратившихся на ИИ, не смогли извлечь экономическую пользу от этих инвестиций. Одна из проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.

Некоторые компании, разочаровавшись в ИИ, даже начали возвращать ранее уволенных сотрудников, что говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме. Исследование охватило данные о 2,4 миллиона сотрудников в 142 компаниях по всему миру.

