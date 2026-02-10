Идеи подарков девушке к 14 февраля: от практичных до романтических

Если у любимой есть собственный список желаний, то ориентируйтесь на него.

День святого Валентина иногда может стать для мужчины настоящим тестом на внимательность, ведь для удачного поздравления ему необходимо правильно определить желания любимой.

Чтобы облегчить выбор и избежать банальных решений, мы собрали подборку подарков для женщины - от полезных и практичных до эмоциональных и очень личных. Они разные по бюджету, но каждый точно продемонстрирует, что вы хотели порадовать избранницу:

Полезные вещи, которые не будут лежать без дела

Подарок может быть практичным, особенно во время морозов и отключений света и тепла. Главное, чтобы выбранный презент не выглядел случайным:

стильный павербанк;

настольная лампа или ночник с теплым светом;

термочашка для дома или прогулок;

органайзер для косметики или рабочего стола;

качественная косметичка или дорожный бьюти-бокс;

многофункциональная сумка-шопер.

Для комфорта и домашнего настроения

Можно выбрать подарок, который не только дополнит уютную атмосферу дома, но и будет напоминать любимой о вас. Например:

мягкий плед или одеяло;

пижама, домашний костюм или халат;

ароматические свечи или диффузор;

теплые тапочки или носки с забавным дизайном;

массажная подушка или электрическая грелка.

Красота и уход за собой

Это довольно безопасная категория подарков, если вы знаете, чего именно хочет ваша девушка:

уходовая косметика;

маски для лица или волос;

массажер для тела или лица;

набор для домашнего спа;

сертификат в салон красоты.

Для интересного досуга

книга, которую она давно хотела;

игра на компьютер или приставку;

картина по номерам/набор для вязания/пазлы.

Впечатления вместо вещей

Рассмотрите также подарки, которые остаются в памяти надолго:

билеты в кино, театр или на концерт;

совместный мастер-класс или дегустация;

романтический ужин вне дома;

короткая поездка или уик-энд.

Личные и романтические

Вещи, которые нельзя купить на скорую руку в ближайшем магазине, ценятся особенно:

письмо или записка, написанные от руки;

фотокнига с общими моментами;

украшение с символическим значением;

парные вещи или аксессуары;

сюрприз, связанный с вашей историей.

Вкусные мелочи

Небольшой, но приятный жест, который прекрасно дополнит подарок:

коробка любимых конфет или шоколада;

чайный или кофейный набор;

десерт из кондитерской;

завтрак в постель.

Напомним, ранее УНИАН публиковал список подарков, которыми 14 февраля можно порадовать любимого мужчину.

