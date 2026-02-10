РФ стянула 150 тысяч живой силы: морпехи раскрыли тактику врага в Мирнограде

Некоторые из врагов доходят до определенных позиций, закрепляются и начинают накапливаться.

В Мирнограде Донецкой области продолжаются тяжелые городские бои, враг накопил на участке около 150 тысяч живой силы и применяет все доступные тактики. Об этом заявил спикер батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Годзенко, сообщает Еспресо.

"Ситуация в Мирнограде очень тяжелая уже не первый месяц из-за того, что враг накопил на этом участке огромное количество пока живой силы. По данным разведки, речь идет о составе численностью около 150 тысяч человек, не считая бронетехники и артиллерии", - сказал он.

Годзенко добавил, что бои продолжаются в самом Мирнограде, соответственно, нужно понимать особенности: это "не какая-то четко сформированная траншейная линия, то есть продолжаются городские бои за каждый дом, каждое жилище, каждый этаж".

По словам спикера, российские захватчики используют все доступные им тактики: малые группы, так называемые мясные и механизированные штурмы, а также штурмы на легкой технике - в частности, мотоциклах и квадроциклах. То есть по всему участку постоянно происходит большое количество атак.

"И очевидно, что некоторые из врагов все же доходят до определенных позиций, где-то закрепляются и начинают накапливаться. Пока не начались сильные морозы, были очень плотные туманы. Конечно, враг этим пользуется и будет пользоваться, ведь на войне обе стороны применяют любые возможные тактики, чтобы прощупать противника, найти слабое звено в обороне и прорвать ее", - подчеркнул Годзенко.

Ситуация в Мирнограде

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики DeepState заявили, что в районе Мирнограда враг скапливается на фермах на севере, а также в церкви вместе с гражданскими, нарушая нормы гуманитарного права. По их данным, в северной части города продолжаются хаотичные бои за позиции, которые продолжают удерживать Силы обороны Украины.

