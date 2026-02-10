На что-то ждут: эти микробы спят миллионы лет под поверхностью Земли

Микробы глубоко под землей могут находиться в состоянии покоя миллионы лет, "ожидая" редких геологических событий, чтобы возобновить рост и продолжить жизнь.

Глубоко под поверхностью Земли существует неизвестный мир микроскопической жизни. Эти "внутреннеземные существа" выживают в чрезвычайно суровых условиях и могут находиться в состоянии покоя сотни тысяч, а иногда и миллионы лет. Исследователи все еще пытаются понять, почему они "ждут" и что может их пробудить, пишет Live Science.

В книге "Внутреннеземные существа: открытие самой удивительной жизни на Земле" (Princeton University Press, 2025) микробная биогеохимик Карен Г. Ллойд пишет: "Возможно, они ждут чего-то, что произойдет только через тысячи лет". Ученые обнаружили, что микробы, погребенные в осадочных породах океанического дна, способны существовать с сверхмедленным метаболизмом и практически не делиться в течение чрезвычайно длительного времени.

Такие организмы не реагируют на суточные или сезонные циклы, но их "жизненные ритмы" могут координироваться с геологическими процессами – тектоническими движениями, оползнями, вулканическими извержениями или ледниковыми циклами, длящимися тысячи и миллионы лет. Ллойд объясняет: "Если мы поднимем спящего микроба из осадочных пород, он, возможно, просто терпеливо ждал, пока движение плит или землетрясение откроет новые источники пищи".

Ученые также исследуют эволюционный смысл такой жизни. Обычный дарвиновский естественный отбор предполагает размножение и мутации, но внутриземные существа выживают, практически не размножаясь. Их способность долго оставаться в покое может давать преимущество: те, кто "изучил" длительные геологические циклы, получают шанс возобновить рост и передать гены, когда условия становятся благоприятными.

Открытие внутриземных существ заставляет переосмыслить представления о жизни и эволюции: они показывают, что организмы могут адаптироваться не только к быстрым изменениям среды, но и к процессам, которые длятся миллионы лет.

Эта удивительная группа микробов получила признание в научных кругах и попала в короткий список номинантов на премию Pen/EO Wilson Literary Science Writing Award. Изучение таких "микробных долгожителей" может помочь понять, как жизнь выживает в экстремальных условиях и что может ждать ее в будущем.

