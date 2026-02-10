Россия похвасталась дроном 'Скорлупа': Плетенчук рассказал о реакции на новую угрозу

По словам представителя ВМС Украины, подтверждений боевого применения этого БЭКа пока нет.

Попыткой скопировать украинские разработки назвал в эфире телемарафона испытания российского морского дрона "Скорлупа" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что это опасное явление, однако военно-морские силы ВСУ учитывают возможность применения этих средств.

"Враг пытается копировать наш опыт и каким-то образом использовать в свою пользу наши технические решения. Но, в любом случае, если вас копируют, это означает, что вы идете впереди. Надо понимать, что подобные технологии всегда требуют некоторого времени на апробацию, определенного времени на испытание технологии и исправление ошибок. И это время, как правило, довольно длительное", - пояснил спикер.

По его словам, любые подобные угрозы ВМС ВСУ считает реальными и "отталкивается" от потенциально возможных опасностей. В то же время Плетенчук отметил, что сейчас не может подтвердить применение таких дронов противником.

Он также прокомментировал опасения относительно опасности дрона "Скорлупа" для Одесской и Николаевской областей.

"Исходя из видео (испытаний, – УНИАН) эти дроны опасны сами для себя, ведь в результате он попал в морской дрон-носитель. А что касается опасности, опять же, мы рассчитываем, что враг может использовать подобные средства нападения, и поэтому учитываем это в своей повседневной деятельности", – подчеркнул представитель ВМС Украины.

Потенциальная опасность российского морского дрона

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российский беспилотный катер (БЭК) "Скорлупа" является угрозой для украинских рек и побережья Черного моря. Он проанализировал заявления оккупантов о применении этого катера, который используется как носитель FPV-дронов типа "Князь Вандал Новгородский" (КВК). По мнению Коваленко, "Скорлупа" фактически расширяет возможности применения КВК – их смогут использовать не только в руслах рек и в море для атак по надводным целям, но и для террористических налетов на ближнюю южную прибрежную зону Черного моря – Очаков, Рыбаковку, Коблево, Черноморское и даже Николаев и Одессу.

