Орхидея увядает на глазах: как вернуть растение к жизни

Орхидеи - эффектные, но требовательные комнатные растения. При правильном уходе они могут радовать цветением долгие годы, однако ошибки с поливом, освещением или температурой быстро приводят к стрессу и увяданию. Как говорится на сайте Марты Стюарт, если листья желтеют, морщатся или покрываются пятнами, а бутоны вянут, растение еще можно спасти.
Орхидея пожелтела и другие признаки проблем
Неприятный запах от субстрата часто указывает на грибковые инфекции. Желтые листья говорят о переувлажнении, сморщенные - о нехватке воды, красные или фиолетовые - о солнечном ожоге. Пятна, опадение листьев и вялые бутоны могут быть следствием болезней или вредителей.
Как можно реанимировать орхидею - полезные советы
- Отрегулируйте полив. Мягкие и сморщенные листья - признак пересыхания, пожелтение и опадение - избытка влаги. Полив нужно скорректировать.
- Обрежьте корни. Удалите сухие, гнилые или поврежденные корни и пересадите растение, чтобы остановить распространение гнилей.
- Пересаживайте вовремя. Никогда не пересаживайте орхидею во время цветения. Делайте это, когда субстрат разрушается и уплотняется.
- Замочите растение. Если орхидея пересохла, погрузите горшок в воду на 10 минут для восстановления влаги.
- Добавьте света. Орхидеям нужен яркий рассеянный свет - естественный или искусственный.
- Следите за температурой. Оптимум - около 18-24 °C днем и немного прохладнее ночью.
- Поддерживайте влажность. В зависимости от вида требуется 50-90% влажности. Поддон с водой или колпак помогут повысить уровень.
- Проверьте на вредителей. Щитовка, мучнистый червец, клещи и трипсы ослабляют растение - лечение подбирают по виду вредителя.
- Контролируйте болезни. Часто встречаются бактериальная пятнистость и вирус табачной мозаики. Профилактика - чистые инструменты, горшки и правильный полив.
Важно. Перед покупкой стоит узнать природные условия конкретного вида орхидеи - это поможет обеспечить подходящий уход и сохранить растение здоровым надолго.
