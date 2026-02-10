Орхидея увядает на глазах: как вернуть растение к жизни

Признаки болезней, типичные ошибки по уходу и советы, которые помогут сохранить любимый цветок.

Орхидеи - эффектные, но требовательные комнатные растения. При правильном уходе они могут радовать цветением долгие годы, однако ошибки с поливом, освещением или температурой быстро приводят к стрессу и увяданию. Как говорится на сайте Марты Стюарт, если листья желтеют, морщатся или покрываются пятнами, а бутоны вянут, растение еще можно спасти.

Орхидея пожелтела и другие признаки проблем

Неприятный запах от субстрата часто указывает на грибковые инфекции. Желтые листья говорят о переувлажнении, сморщенные - о нехватке воды, красные или фиолетовые - о солнечном ожоге. Пятна, опадение листьев и вялые бутоны могут быть следствием болезней или вредителей.

Как можно реанимировать орхидею - полезные советы

Отрегулируйте полив. Мягкие и сморщенные листья - признак пересыхания, пожелтение и опадение - избытка влаги. Полив нужно скорректировать.

Обрежьте корни. Удалите сухие, гнилые или поврежденные корни и пересадите растение, чтобы остановить распространение гнилей.

Пересаживайте вовремя. Никогда не пересаживайте орхидею во время цветения. Делайте это, когда субстрат разрушается и уплотняется.

Замочите растение. Если орхидея пересохла, погрузите горшок в воду на 10 минут для восстановления влаги.

Добавьте света. Орхидеям нужен яркий рассеянный свет - естественный или искусственный.

Следите за температурой. Оптимум - около 18-24 °C днем и немного прохладнее ночью.

Поддерживайте влажность. В зависимости от вида требуется 50-90% влажности. Поддон с водой или колпак помогут повысить уровень.

Проверьте на вредителей. Щитовка, мучнистый червец, клещи и трипсы ослабляют растение - лечение подбирают по виду вредителя.

Контролируйте болезни. Часто встречаются бактериальная пятнистость и вирус табачной мозаики. Профилактика - чистые инструменты, горшки и правильный полив.

Важно. Перед покупкой стоит узнать природные условия конкретного вида орхидеи - это поможет обеспечить подходящий уход и сохранить растение здоровым надолго.

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы цвела орхидея.

Вас также могут заинтересовать новости: