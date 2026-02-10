'Совет ветеранов' при Черкасской ОВА перезагрузят: власть призывает к более активному вовлечению и диалогу

Табурец призвал организации и союзы ветеранов присоединяться к Консультативному совету и подчеркнул открытость ОВА к диалогу.

При Черкасской областной военной администрации переформатируют работу Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель ОВА Игорь Табурец.

Он заявил, что "голос" ветеранов должен быть "громче" во всем, что касается ветеранской политики: от разработки до реализации. Табурец также призвал более активно участвовать в выявлении и предотвращении проблем в этой сфере.

"Задача власти на всех уровнях - действовать на опережение, своевременно выявлять проблемы и правильно идентифицировать потребности ветеранов, искать инструменты их удовлетворения. Именно для этого развиваем целую инфраструктуру - создаем, в частности, новые ветеранские пространства, увеличиваем количество специалистов по сопровождению ветеранов у нас в Черкасской области", - подчеркнул председатель Черкасской ОВА.

Видео дня

Он призвал организации и союзы ветеранов присоединяться к Консультативному совету и подчеркнул открытость ОВА к диалогу. В то же время чиновник подчеркнул, что членами Совета должны быть действующие военнослужащие или участники боевых действий, чтобы избежать политизации его работы.

"Ветеранская политика - это, прежде всего, о национальной и региональной безопасности, о восстановлении и развитии человеческого капитала, а также о реальном уважении к защитникам и новой политике памяти", - отметил Игорь Табурец в своем сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: