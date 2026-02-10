Лукашенко объявил о запуске производства снарядов для артиллерии и 'Градов'

Минск планирует производить 152-мм артснаряды, боеприпасы для "Градов" и выстрелы для гранатометов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна приступает к созданию собственных производственных мощностей для выпуска боеприпасов. Речь идет, в частности, о 152-мм артиллерийских снарядах, боеприпасах для реактивных систем залпового огня типа "Град", а также выстрелах для гранатометов. Об этом Лукашенко сообщил во время совещания, его слова цитируют белорусские государственные СМИ.

По словам белорусского лидера, в войне против Украины ключевую роль по-прежнему играют "обычные" средства поражения, прежде всего артиллерия, а расходы боеприпасов остаются чрезвычайно высокими. Именно это, по его утверждению, и стало основанием для решения наладить собственное производство.

"Как и раньше, во время войны в Украине мы видим, что большую роль играют обычные средства вооружения – артиллерия, 152-миллиметровые боеприпасы к ней, а также очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град"... Поэтому приняли решение строить у нас соответствующие производства, которые смогут выпускать достаточное количество боеприпасов", – заявил Лукашенко.

Видео дня

Он также отметил, что Беларусь уже наладила производство собственных патронов и намерена изготавливать выстрелы для гранатометов.

"В свое время перед нами стоял вопрос производства собственных патронов – мы его решили... Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои", – сказал он.

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что такие боеприпасы могут длительное время храниться на складах, и пригрозил подчиненным ответственностью в случае срыва сроков запуска производства.

"Боже упаси вас сорвать это мероприятие по срокам", – добавил он.

Беларусь в центре внимания – последние военные маневры

Напомним, что Россия разворачивает "Орешник" в Беларуси. Как рассказали в Службе внешней разведки Украины, Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, однако по состоянию на 13 декабря эти меры еще не были реализованы. Размещение "Орешника" на территории Беларуси призвано усилить давление на Европу.

Сам же Лукашенко предположил, что он может получить от российского диктатора Владимира Путина максимум "десяток" ракетных комплексов "Орешник". Однако, вероятно, этот его ответ журналистам был шуткой.

Вас также могут заинтересовать новости: