Эти мифы разрушают даже крепкие отношения: психолог раскрыла, что делать

Даже маленькие неверные убеждения могут иметь большие последствия для отношений.

Семейный психолог Молли Берретс назвала токсичные привычки, которые могут незаметно "подрывать" даже самые крепкие отношения, а также предложила, что делать. Как отметила доктор в своей статье для CNBC, работая с парами более 15 лет, она неоднократно наблюдала одни и те же модели поведения.

"Многие конфликты, возникающие в долгосрочных отношениях, часто сводятся к трем основным убеждениям, которые незаметно подрывают честное общение. Если вы верите в эти три токсичных мифа, вы можете вредить своим отношениям больше, чем думаете", - подчеркнула психолог.

И вот какие токсичные привычки она перечислила:

Миф №1: Если бы мой партнер действительно любил меня, он бы умел читать мои мысли. Истинное партнерство требует от нас выражения своих потребностей, особенно когда мы разочарованы или обижены, отметила Берретс. По ее словам, можно начать с такого подхода: "Если у тебя есть ко мне претензии, поговори со мной напрямую". Это не означает гневные выпады или обвинительные монологи. Это означает описание вашего опыта простым, честным языком и приглашение к диалогу, а не к враждебности.

Миф №2: Здоровые пары не ссорятся. Как объяснила психолог, конфликты неизбежны в отношениях. То, как вы справляетесь с разногласиями, когда они возникают, определит, будете ли вы вместе или нет. Когда партнер не готов взять на себя ответственность и извиниться, нет места для исправления ситуации. Извинение – это выражение уважения. Берретс посоветовала признавать последствия своих слов или действий, даже если намерения не были вредными. Простое признание вашей роли в конфликте побуждает другого человека ответить тем же и предотвращает зарождение циклов обвинений и отрицания.

Миф №3: Если я сказал это в гневе, это не считается. Хотя гнев может утихнуть после окончания спора, последствия враждебных слов остаются с вашим партнером и подрывают основу доверия и безопасности в ваших отношениях, отметила психолог. Она предложила: когда вы не согласны, старайтесь использовать спокойный язык, а не оскорбления или уничижительные слова. Сосредоточьтесь на проблеме, а не нападках на характер другого человека. И не перебивайте.

"Если вы замечаете, что эти три убеждения влияют на ваше взаимодействие с партнером, первый шаг – проявить сострадание к себе. Мы не виноваты в убеждениях, которым нас научили, но мы ответственны за свой собственный рост. Эти стратегии требуют намерения, размышления и смирения. У вас не всегда будет все идеально, но ваши усилия по соблюдению этих принципов окупятся", - констатировала Берретс.

