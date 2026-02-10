Макрон призвал ЕС готовиться к новому торговому противостоянию с Трампом

Президент Франции уверен, что очередной этап торговой войны начнется из-за соцсетей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен быть более жестким по отношению к президенту США Дональду Трампу, который настаивает на "расчленении" блока.

Издание Bloomberg пишет, что французский лидер ожидает нового столкновения с Трампом из-за регулирования цифровых услуг ЕС, что может привести к введению Вашингтоном очередных пошлин для Евросоюза.

"США в ближайшие месяцы – это точно – будут атаковать нас из-за цифрового регулирования", – сказал Макрон.

Он добавил, что в частности Испания и Франция могут стать мишенью из-за предложенных ими запретов социальных сетей для детей. ЕС и несколько других правительств Европы, включая Великобританию, Португалию, Данию, Грецию, Норвегию, Польшу, Австрию, Ирландию и Нидерланды, рассматривают аналогичные меры. Они повлияют на такие компании, как Instagram и Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Илона Маска, TikTok и YouTube от Google.

Запрет в Европе лишит миллионы юных пользователей доступа к услугам, которые регуляторы называют вредными и вызывающими зависимость, а также к критически важным рекламным средствам, которые с ними связаны.

Европейские шаги могут вызвать агрессивный ответ со стороны Трампа и его окружения. Европа часто становилась мишенью его гнева, а трансатлантическое партнерство, которое было основой мирового порядка в течение последних восьми десятилетий, приближается к точке невозврата.

Макрон предупредил, что Европа не движется достаточно быстрыми темпами по отношению к США и не действует в надлежащем масштабе. По его словам, это должно стать моментом пробуждения.

Таможенный шантаж ЕС со стороны Трампа - главные новости

Ранее президент США Дональд Трамп пытался заставить Европу отдать ему Гренландию, угрожая введением сверхвысоких пошлин против стран, которые будут препятствовать данному шагу. В ответ Евросоюз пригрозил введением контрмер на 93 миллиарда евро, из-за чего пыл американского лидера охладел.

В конце января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Вашингтону не удастся запугать Европу, а также он выступил за сохранение НАТО.

