Индия открыла охоту на корабли 'теневого флота'

Первые три подсанкционных судна задержаны местной береговой охраной.

Индия провела первую для себя операцию против "теневого флота". Индийская береговая охрана задержала три танкера, которые, по ее информации, были причастны к контрабанде нефти.

Издание Bloomberg сообщает, что суда были задержаны 6 февраля в водах у Мумбаи береговой охраной, которая заявила, что "раскрыла международную сеть контрабанды нефти", а корабли "часто меняли свою идентичность".

По словам людей, знакомых с индийской судоходной отраслью, это первый случай, когда Нью-Дели принимает подобные меры. Инцидент произошел на фоне усиления борьбы с судами, перевозящими подсанкционную нефть, со стороны США и Европы.

Так называемый теневой флот – это группа из около 1500 танкеров, которые перевозят российскую, иранскую и венесуэльскую нефть по всему миру. Многие танкеры "теневого флота" имеют документацию, не соответствующую стандартам, неправильно оформленную или поддельную регистрацию и плохое техническое обслуживание, что создает риски для безопасности в море.

Задержания судов происходят также на фоне давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения импорта российской нефти в рамках соглашения о снижении импортных тарифов для южноазиатской страны. До этого Индия заявила, что не позволит танкерам, на которые наложены санкции, разгружаться в ее портах.

Береговая охрана не назвала суда, которые она задержала, но предположительно это Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby. Все три судна в прошлом году попали под санкции Вашингтона за связи с иранской нефтяной торговлей.

Российская нефть в Индии – главные новости

Индийские НПЗ начали отказываться от приема российской нефти. На это, в частности, повлияло предложение от США поставлять Индии взамен венесуэльскую нефть.

Другой важный фактор – возможность для Нью-Дели заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном. Если договор будет принят, он может надолго закрыть путь нефти из России в Индию.

