Стюардесса назвала одежду, которую никогда не стоит надевать для путешествия в самолете

Бортпроводница с более чем шестилетним стажем работы поделилась советами по одежде для путешествий и назвала вещь, которую, по ее мнению, пассажирам категорически не стоит надевать во время перелетов - это шорты.

Как пишет Express, в разгар зимы, когда солнца почти не видно, многие люди планируют отпуска в теплые страны, чтобы "подзарядиться" витамином D. Впрочем, готовясь к путешествию, большинство сосредотачивается на билетах и чемоданах, тогда как выбор одежды для полета часто остается без внимания - зря.

"Комфорт во время полета, особенно длительного, в значительной степени зависит от того, что на вас надето. Джинсы могут давить и сковывать движения, а шорты и сандалии - заставить мерзнуть из-за кондиционирования в салоне самолета. Именно поэтому стоит прислушаться к советам пользовательницы TikTok по имени Cher, которая работает стюардессой уже более шести лет и имеет около 24 тысяч подписчиков. В своем видео она поделилась тем, какие образы "неожиданно одобряет" как бортпроводница - и какие категорически не советует", - говорится в статье.

По словам Cher, носить шорты во время полета - плохая идея. Она даже заявила, что их следует сделать "нелегальными" на борту. Причина проста: обнаженные ноги непосредственно контактируют с сиденьями самолета, которые, по ее словам, чистят далеко не так часто, как кажется. То есть, авиакресла могут быть "довольно грязными", поэтому шорты только увеличивают контакт с кожей.

По мнению Cher, универсальный идеальный вариант для перелета - это свободные удобные брюки, кроссовки, базовая футболка и свитер или кофта, которая прикрывает плечи. Такой образ подойдет как женщинам, так и мужчинам.

"Это идеальный тревел-лук в любой ситуации", - отметила она.

Такая одежда позволяет выглядеть опрятно и стильно, при этом оставаясь в комфорте и защищая тело от холодного воздуха и сомнительной чистоты сидений.

Если же брюки - не ваш вариант, Cher советует обратить внимание на длинные макси-платья. Они закрывают ноги, не касаются сиденья и при этом выглядят элегантно.

Аналогично подойдут и длинные юбки. Однако стюардесса предостерегает: сандалии лучше оставить дома. Она объяснила:

"Хотела бы я, чтобы мои пальцы были открыты? Абсолютно нет. А вот кроссовки - это идеальный вариант".

Также хорошим выбором станут коорд-образы с длинной юбкой и топом - они позволяют выглядеть стильно в аэропорту и в то же время чувствовать себя комфортно.

"Итак, даже такой мелкий нюанс, как одежда для перелета, может существенно повлиять на ваш комфорт в дороге", - констатирует Express.

Советы туристам

Напомним, отельер Брендон Крудап рассказал, что в гостиничном номере есть бесплатным, а что нет. В частности, тапочки и туалетные принадлежности, в том числе лосьоны для тела, шампуни и кондиционеры считаются одноразовыми и их можно брать с собой. Эти "мелочи" включены в стоимость номера. Также можно брать на память блокноты, открытки и ручки с логотипом отеля, а также пластиковые пакеты для химчистки. Однако закуски, размещенные вне мини-бара, могут быть платными. Также придется заплатить за халаты, полотенца, подушки и т.д.

