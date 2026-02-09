РФ учится обходить ПВО Украины: эксперт рассказал, чего критически не хватает Воздушным силам

По словам Храпчинского, нам не хватает, в частности, достаточного количества высокотехнологичного оружия, которое помогло бы более качественно наводиться.

Помимо простого выражения недовольства работой Воздушных сил Вооруженных сил Украины, нужно говорить и о тех возможностях, которые им предоставлены. Об этом в эфире Radio NV сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

Отвечая на вопрос о недостатках в работе мобильных огневых групп, он напомнил о том, что ранее из мобильных огневых групп (МОГ) людей переводили в Сухопутные войска.

"Такие шаги в начале 25-го года привели к тому, что в начале 26-го года мы начинаем требовать от Воздушных сил увеличения или улучшения возможностей, забрав основной инструмент в начале", - отметил эксперт.

Кроме того, Храпчинский отметил существенное улучшение врагом технических возможностей своих ударных беспилотников. Также россияне активно получают разведывательную информацию с "Шахедов", что позволяет им обходить МОГ или другие системы противовоздушной обороны, что затрудняет возможность перехвата.

"Враг активно использует плохие метеоусловия, работая, например, "Шахедами" непосредственно в облаках для того, чтобы обходить визуальную возможность перехвата этих "Шахедов", - сказал он.

Да, подчеркнул Храпчинский, нам не хватает достаточного количества высокотехнологичного оружия, то есть средств радиолокации или другой детекции, которая помогла бы нам качественнее наводиться.

"Поэтому я здесь в очередной раз буду говорить о том, что кроме просто выражения недовольства работой Воздушных сил, нужно говорить и о тех возможностях, которые предоставлены", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобильные огневые группы в ближайшее время будут усилены, чтобы более эффективно противостоять российским воздушным ударам.

Президент отметил, что руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента МВГ в общей системе защиты определенных областей.

