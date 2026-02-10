Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на 11 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 11 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,25 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был достигнут 31 января – 51,24 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривниы к доллару установились на уровне 43,08/43,11 грн/долл., а евро - 51,25/51,27 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 февраля подорожал на 10 копеек и составил 43,30 гривни за доллар, а курс евро вырос сразу на 45 копеек и составил 51,60 гривныи за евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины подорожал на 12 копеек и составил 43,35 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос сразу на 32 копейки и составлял 51,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,80 гривни за евро.

