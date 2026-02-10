Россия 'играет в мир', но не собирается завершать войну: в Bloomberg назвали цель Кремля

Общая цель РФ остается неизменной - подчинить Украину и, возможно, напасть на другие страны.

Россия может использовать мирные переговоры с Украиной как инструмент манипуляции, стремясь восстановить отношения с США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на эстонскую внешнюю разведку.

Россия "играет в игры" на переговорах, и ее цель остается неизменной – подчинить Украину и, возможно, напасть на другие страны, считает высокопоставленный советник президента Польши по вопросам внешней политики.

"Россия абсолютно не готова вести переговоры в духе доброй воли. На протяжении 600 лет это было постоянным двигателем этой страны – России – продолжать расширять свои территории, не видя проблем их жителей", – сказал Марцин Пшидач, бывший депутат Сейма Польши.

Такие заявления, отмечает агентство, бросают тень на усилия президента США Дональда Трампа положить конец четырехлетней войне. Хотя Киев добился обязательств по гарантиям, призванным предотвратить дальнейшее российское нападение, переговоры застряли из-за других вопросов, включая территорию.

"Россия ставит долгосрочные оперативные цели в своей войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики мирных переговоров является лишь тактикой, чтобы выиграть время", – говорится в отчете эстонской разведки.

Впрочем, пишет агентство, давление с целью прекращения военных действий усиливается, поскольку США готовятся к промежуточным выборам в ноябре. Журналисты цитируют Владимира Зеленского, который заявил, что США предлагают завершить все необходимые переговоры с целью прекращения российского вторжения в Украину в июне.

Тогда как Кремль поручил государственным учреждениям России "демонстрировать открытость" к сотрудничеству с США. Поскольку ключевой целью РФ является восстановление полноценных отношений с Вашингтоном, что откроет возможность прямых рейсов и виз для бизнес-элиты, а также облегчит путь для шпионажа, операций влияния и санкционированных товаров. Также необходимым для поддержания системы власти российского президента является отмена санкций. Поскольку ухудшение экономики, вызванное падением добычи нефти, сеет раздор среди элиты.

На фоне этого Пшидач призвал усилить экономическое давление, в частности, на страны, которые продолжают покупать российскую нефть, и нацелиться на теневой флот России.

"Кремль только притворяется заинтересованным в мирных переговорах, надеясь восстановить двусторонние отношения с США до прежнего уровня и официально закрепить поражение Украины", – заявила эстонская разведка.

По их данным, одним из вариантов для Москвы является создание фонда послевоенного восстановления, финансируемого за счет российских активов, замороженных на Западе, что позволит Москве эффективно навязывать свою волю Украине и оплачивать пропагандистские кампании.

Мирные переговоры – важные новости

Ранее о том, что США хотят завершения войны в Украине уже в марте этого года сообщали журналисты Reuters. В то же время агентство отмечает, что эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территории.

Также ранее нардеп Роман Костенко заявил, что сейчас Украине невыгодно идти на мирные переговоры с Москвой. По его словам, "если мы продержимся до весны, то это уже будет совсем другой расклад", ведь "уже не будет такого давления".

