Доллар в Украине вырос: банкир рассказала, что будет с курсом в ближайшее время

Нацбанк активно вмешивался в рынок интервенциями, чтобы сглаживать колебания.

Курс доллара в Украине в ближайшее время, вероятно, останется относительно стабильным – с колебаниями в привычном диапазоне и возможными кратковременными пиками в отдельные дни.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН рассказала, что при отсутствии неожиданных внешних шоков резких и длительных изменений не ожидается.

"Ближайшая неделя, скорее всего, будет относительно спокойной: курс, вероятно, будет колебаться в привычном диапазоне, с кратковременными пиками в те дни, когда крупные компании или государство будут производить значительные валютные платежи. Если внешние поступления и политика НБУ останутся предсказуемыми, резких и длительных изменений не ожидается", - сказала она.

В то же время, по ее словам, риски остаются: если международная помощь задержится, если резко вырастет импортная нагрузка, например, из-за закупки энергоносителей, или возникнут неожиданные геополитические сюрпризы – тогда курс может быстро подняться вверх.

"Но при условии активных интервенций НБУ, такой подъем, скорее всего, будет кратковременным. Если не будет неожиданных плохих новостей извне, ситуация должна оставаться под контролем с возможными кратковременными колебаниями", - отметила банкирша.

Она объяснила, что на курс в Украине влияют два главных фактора - внешние и внутренние. Внешними являются решения крупных мировых центральных банков: если высокие ставки, доллар более привлекателен для инвесторов, соответственно, то спрос на него растет.

Еще один внешний фактор - поступление международной помощи: когда они стабильны, давление на гривню меньше, а если задерживаются, то появляется дополнительный спрос на валюту.

Внутренними факторами, по словам Золотько, являются политика Национального банка, сезонные потребности бюджета, действия экспортеров и импортеров, а также поведение банков и крупных компаний, когда нужно срочно закрывать валютные обязательства.

Эксперт отметила, что официальный курс доллара в понедельник, 9 февраля, Нацбанк установил на уровне 43,0487 гривни за доллар, что на 23 копейки выше, чем в прошлый понедельник, но на 9 копеек меньше, чем двумя неделями ранее. Такая динамика свидетельствует об относительной стабильности: курс колеблется вокруг одного уровня.

Банкир добавила, что Нацбанк активно вмешивался в рынок, чтобы сглаживать колебания. По итогам недели чистые продажи составили около 794,25 млн долларов - это примерно на 7% меньше, чем неделей ранее.

"Интервенции означают, что регулятор продает или покупает валюту из своих резервов, чтобы поддержать курс: когда есть чрезмерный спрос на доллар - НБУ продает доллары, чтобы замедлить его подорожание; когда доллар "падает" - может покупать, чтобы поддержать стабильность", - пояснила Золотько.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 февраля подорожал на 10 копеек и составил 43,30 гривни за доллар. Курс евро в банке вырос сразу на 45 копеек и составил 51,60 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара составлял 43,20 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 43,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках составлял 51,49 грн/евро, а курс продажи - 51,28 грн/евро.

