Этот дом появился в переломный для города момент и стал гораздо большим, чем просто жилым зданием.

В сердце Харькова, на площади Конституции, где проспект Героев Харькова пересекается с переулками Короленко и Армянским, возвышается известное здание – "Дом со шпилем" (или дом ХТГЗ).

Под таким именем его знают едва ли не все харьковчане, но когда и почему оно обрело общенародную известность, а также что в нем находилось – известно далеко не каждому.

Разберемся, к какому району Харькова относится Дом со шпилем и что это вообще за постройка.

Дом со шпилем – Харьков, каким его видели 70 лет назад

Этот большой жилой комплекс в стиле сталинского ампира имеет башню с соответствующей названию оконечностью. Но шпиль известен не только из-за своей возвышенности, а и потому, что он в течение десятилетий считался символом послевоенного возрождения Харькова.

Дом начали строить в начале 1950-х годов по заказу Харьковского турбинного завода ("Турбоатома") для его работников. Основные работы шли в 1952–1954 годах: тогда была построена семиэтажная часть и одиннадцатиэтажная башня со шпилем.

Это была первая жилая многоэтажка в городе, так что все знали, где в Харькове 11-этажный дом – он был виден со всех сторон. Кстати, относится здание к Основянскому району.

Считается, что проект разработал харьковский архитектор Петр Иванович Арешкин. Проект был представлен в 1953 году как новый архитектурный акцент площади.

В архитектуре здания прослеживается влияние монументального классицизма или "сталинского ампира": большие размеры, колонны и карнизы, декор и высокая башня создают впечатление величия и важности. Специалисты видят в облике дома черты барокко и арт-деко, а кое-где – даже национальные мотивы.

Дом всегда был полон жизни: в башне жили руководители и специалисты завода, на первых этажах работали булочная, парикмахерская и большой книжный магазин "Книжный мир", позже – почта и службы связи.

В 1967 году к дому пристроили крыло в стиле хрущевской эпохи со стороны Армянского переулка, поэтому эти части здания так отличаются.

И хотя это далеко не единственное здание с характерным шпилем – такие же есть у парка Горького и на Плехановской (ныне Георгия Тарасенко) – именно дом у площади Конституции прочно ассоциируется с этим именем.

Дом со шпилем – фото и интересные факты

Нумерация квартир в башне начиналась с третьего этажа: именно там располагались жилые помещения, тогда как нижние уровни занимали технические и общественные зоны.

П. И. Арешкин также спроектировал другие известные здания в Харькове, например, бассейн "Акварена" и здания ФТИНТа.

Иногда здание для лаконичности называют просто – "Книжный мир", в честь одноименного магазина, который до 90-х годов занимал в нем целых два этажа.

Дом со шпилем входит в список "Семи чудес Харькова", а его миниатюрная копия стоит на площади Архитекторов.

В марте 2022 года здание пострадало от взрывной волны во время обстрела – со стороны площади были выбиты почти все окна.

