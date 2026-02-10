Сдвигов в детенизации нет: Forbes оценил полгода работы БЭБ под руководством Цивинского

Представители крупного бизнеса, народные депутаты и профильные ассоциации разочарованы результатами работы директора БЭБ Александра Цивинского из-за отсутствия сдвигов в детенизации экономики. Об этом говорится в материале Forbes.

Бюро экономической безопасности полгода работает с новым руководителем. С августа 2025 года орган возглавляет экс-детектив НАБУ Александр Цивинский. Его кандидатуру активно поддерживали во время конкурса, надеясь на усиление противодействия экономическим преступлениям. Впрочем, ожидания бизнес-сообщества от Цивинского не оправдались. Ведь, по словам участников рынка, им нужны реальные результаты в борьбе с нелегальным сегментом, а не только коммуникации и многочисленные интервью.

Публично собеседники Forbes в политических и деловых кругах говорят о том, что Цивинскому нужно больше времени. Однако, на условиях анонимности, высказывают критику в отношении результатов работы БЭБ под руководством нового директора, называя эту тему сенситивной.

"Детинизация, в частности, затормозилась в табачной отрасли – продажи нелегальной продукции после падения с 25,7% до 12,6% в 2024 году, в 2025 году выросли до 17,8%", – говорит депутат из экономико-финансового блока Рады. Аналогичная ситуация и на других рынках.

Существенных улучшений в детенизации не фиксируют и представители ритейла. Зато большинство собеседников издания отмечают публичную активность директора Бюро экономической безопасности. Однако эти изменения во взаимодействии с БЭБ коснулись не всех.

"Активного сотрудничества с бизнес-ассоциациями почему-то нет", – говорит глава Центра защиты бизнеса Союза украинских предпринимателей (СУП) Анастасия Гурская в письменном комментарии. Пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) сообщила, что с БЭБ в последнее время не взаимодействовала. А Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) вообще воздержалась от комментариев на эту тему.

Впрочем, одной коммуникации бизнеса явно недостаточно, особенно на фоне отсутствия результатов работы. Топ-менеджеры крупных табачных компаний призывают руководителя БЭБ изменить приоритеты и сконцентрироваться на борьбе с серым табачным рынком.

"Обмен информацией и коммуникация – это хорошо, но мы хотим работать в легальном поле и не конкурировать с нелегальной продукцией", – отметил один из представителей бизнеса, который попросил Forbes не указывать его имя в этой статье из-за деликатности темы.

В свою очередь Игорь Хижняк из Comfy выразил надежду, что подход БЭБ со временем трансформируется в ощутимый системный эффект для экономики.

Что касается нардепов, больше всего критики Цивинский получает от Гетманцева. Председатель финкомитета Верховной Рады Украины неоднократно подчеркивал, что ожидает от директора Бюро больше реальных результатов и меньше пиара. По мнению Гетманцева, в настоящее время руководитель БЭБ демонстрирует сомнительные кадровые решения и отсутствие реализаций на фоне многочисленных встреч и интервью.

