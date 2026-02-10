Шакира напугала фанатов жестким падением прямо на сцене (видео)

Певица быстро продолжила выступление.

Колумбийская поп-звезда Шакира потерпела болезненное падение на сцене во время концерта в Сан-Сальвадоре в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел на Национальном стадионе имени Хорхе "Эль Магико" Гонсалеса. 49-летняя певица исполняла хит Si Te Vas, когда, пробегая по сцене после поклона публике, неожиданно поскользнулась и упала на пол. Впрочем, артистка мгновенно поднялась и обратилась к поклонникам со словами:

"Ой, какое падение!".

Позже Шакира опубликовала видео момента падения в Instagram Stories и успокоила фанатов, пошутив, что она "сделана из резины". Издание отмечает, что это не первый подобный случай в турне истории певицы - в прошлом году она уже падала на сцене во время концерта в Канаде. Тогда артистка также обратилась к своим поклонникам в социальных сетях, отметив, что от падений никто не застрахован.

Напомним, как сообщал УНИАН, в прошлом году в сети восхищались реакцией Дженнифер Лопес на "нападение" насекомого во время ее концерта в Казахстане. В момент выступления певица почувствовала, что по ее телу ползет большой кузнечик.

