'Укрпочта' сделала бесплатной важную услугу: что изменится

Решение касается всех, кто отправляет посылки за пределы страны.

Государственная "Укрпочта" ввела новые правила международной доставки. Отныне все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно.

Как сообщает пресс-служба компании, решение касается каждого, кто отправляет посылки за пределы страны, и таким образом снимает один из самых распространенных финансовых рисков международных отправлений.

"Речь идет обо всех типичных ситуациях, которые случаются с доставкой за границу: адресат не пришел за посылкой, отказался от получения или доставка не состоялась по независящим причинам. В таких случаях отправление либо все же находит своего получателя, либо без дополнительных затрат возвращается владельцу", - говорится в сообщении.

Ранее обратная логистика могла стоить экспортеру в среднем 30-100 долларов в зависимости от веса и страны назначения.

В компании отметили, что ввести новые условия удалось благодаря согласованной работе с международными партнерами в рамках Всемирного почтового союза.

Таким образом, в случае возврата посылки клиентам не придется платить второй раз. Для малого бизнеса и онлайн-продавцов это будет означать меньше финансовой неопределенности и больше уверенности при работе с иностранными заказами, где стоимость логистики часто является решающей.

В компании добавили, что "Укрпочта" как член Всемирного почтового союза осуществляет доставку отправлений в более чем 230 стран и территорий мира, а партнерская сеть национальных почтовых операторов охватывает более 660 тысяч отделений.

2 февраля "Укрпочта" провела ребрендинг и обновила логотип и фирменный шрифт, которые "усилили украинскую идентичность". По данным системы закупок Prozorro, новый логотип для "Укрпочты" стоил 600 тысяч гривень.

В декабре 2025 года "Укрпочта" выставила на аукцион более 700 автомобилей на "Прозорро.Продажи". Среди лотов были как музейные раритеты, так и рекордсмены пробега.

Ранее сообщалось, что компания также выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, которые использовались работниками почты в середине 20 века для охраны.

