Писательница собрала средства через свой благотворительный фонд.

Известная на весь мир британская писательница Джоан Роулинг вместе со своей благотворительной организацией Lumos собрала для украинских детей, которые пострадали от российской агрессии, 1 миллион фунтов стерлингов - примерно 1,3 миллиона долларов.

Об этом автор Гарри Поттера сообщила на своей странице в Twitter.

"Я лично увеличу пожертвования на этот сбор, до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для наиболее уязвимых детей в Украине", - написала Роулинг.

Напомним, Королева Елизавета сделала "щедрое пожертвование" Украине. Об этом сообщили в "Комитете по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях" (DEC), который объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за рубежом.

Ранее принц Чарльз, сын королевы и наследник престола, назвал российское вторжение в Украину "жестокой агрессией".

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