Ранее принц Чарльз, сын королевы и наследник престола, назвал российское вторжение в Украину "жестокой агрессией".

Королева Великобритании Елизавета II сделала "щедрое пожертвование" для поддержки людей, спасающихся от конфликта в Украине.

Об этом сообщили в "Комитете по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях" (DEC), который объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за рубежом.

"Большое спасибо Ее Величеству Королеве за продолжающуюся поддержку Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование в ответ на гуманитарный призыв DEC Украины", - говорится в сообщении.

Букингемский дворец заявил, что это личное дело, и отказался сообщить подробности.

Ранее принц Чарльз, сын королевы и наследник престола, назвал российское вторжение в Украину "жестокой агрессией", выразив солидарность с украинцами.

Как сообщал УНИАН, в феврале 95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом.

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