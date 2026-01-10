Российской армии передали новый транспортный самолет-'гигант', - СМИ

В течение 2025 года филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" в Ульяновске передал Воздушно-космическим силам РФ семь самолетов Ил-76МД-90А новой постройки.

В последние дни декабря 2025 года Воздушно-космические силы России получили новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

По мнению специалистов, самолет мог получить серийный номер 0501 и регистрационный номер RF-78686. Вероятно, он совершил первый полет в Ульяновске 7 декабря 2025 года.

Всего в течение 2025 года филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" в Ульяновске передал Воздушно-космическим силам РФ семь самолетов Ил-76МД-90А новой постройки. Новый самолет стал 37-м изготовленным Ил-76МД-90А (включая прототип).

Планы производства предусматривают дальнейшее наращивание выпуска самолетов Ил-76МД-90А в Ульяновске - с сдачей девяти машин в 2026 году и 12 в 2027 году.

Справка УНИАН. Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию советского самолета Ил-76. Россияне заменили силовую конструкцию крыла и установили новые двигатели ПС-90А-76 производства АО "ОДК-Пермские моторы" тягой 14,5 т каждый. Также было усилено шасси.

Самолет предназначен для межрегиональных перевозок войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Грузоподъемность самолета - до 60 т. Количество десантников на борту может достигать 126 человек.

Напомним, в конце года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Представленные фото позволяют предположить, что российская армия могла получить два или три новых самолета.

Также сообщалось, что российским военным отправили два стратегических бомбардировщика Ту-160М. Последний представляет собой модернизированную версию советского Ту-160, который впервые взлетел еще в 1981 году.

