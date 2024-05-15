Отдельные подразделения оккупационных войск потеряли боеспособность в результате нескольких дней интенсивных штурмов.

Российские подразделения несут большие потери на Харьковском направлении.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на данные источников и агентов, наибольшие потери несут штурмовые подразделения, привлеченные к наступлению на севере Харьковской области.

"В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава", - пишет "АТЕШ". Видео дня

Не последнюю роль в этом играют столкновения между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z". Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет значительный военный опыт.

Бои на Харьковщине: последние новости

По данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава.

Представитель ОСУВ опроверг информацию о том, что в Волчанске продолжаются городские бои. По его словам, украинские войска работают над зачисткой окраин города.

Тем временем российские захватчики бьют по Харькову, в городе в течение всего дня раздаются взрывы. Днем в центре города попали в многоэтажку, пострадали 11 человек, в том числе ребенок 8 лет.

Несколько российских и украинских источников сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении - небольшие штурмовые группы численностью до пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную. В Волчанске беспилотник снял, что оккупанты действуют именно таким методом.

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