ISW: Наступление РФ на Харьковщине замедлилось, оккупанты применили новую 'убийственную' тактику

Оккупанты атакуют малыми пехотными группами, объединяясь затем в большую ударную группировку. Это способствует большим потерям.

За последние 24 часа темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился. Цель оккупантов - не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

В украинском Генштабе объявили, что украинские силы начали "зачистку" Волчанска, нанося удары по видимым российским штурмовым группам в населенном пункте.

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В то же время несколько российских и украинских источников сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении - небольшие штурмовые группы численностью до пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную. В Волчанске беспилотник снял, что оккупанты действуют именно таким методом.

Аналитики ISW считают, что тактика небольших штурмовых групп может способствовать увеличению российских потерь живой силы и техники и замедлению общего темпа российского наступления на этом направлении. Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что оккупанты потеряли до 1 740 солдат на этом направлении только за последние сутки.

"Если темпы российских операций останутся относительно ниже, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании бокового выступления в Харьковской области путем объединения усилий на Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области", - отметили в ISW.

Бои на Харьковщине: последние новости

По данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава.

Представитель ОСУВ опроверг информацию о том, что в Волчанске продолжаются городские бои. По его словам, украинские войска работают над зачисткой окраин города.

Тем временем российские захватчики бьют по Харькову, в городе в течение всего дня раздаются взрывы. Днем в центре города попали в многоэтажку, пострадали 11 человек, в том числе ребенок 8 лет.

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