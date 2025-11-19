О гибели Антона Стасива сообщил бывший нардеп Олесь Шевченко.

На войне с Россией погиб внук украинского диссидента и политзаключенного Левка Лукьяненко Антон Стасив. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Верховной Рады первого созыва Олесь Шевченко.

В своей заметке он выразил соболезнования всей семье Левка Лукьяненко в связи с гибелью на фронте внука Антона.

"Дорогая Надежда, выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего дорогого внука Антона. Вечная и светлая память Герою - он за Украину голову положил!" - написал Шевченко.

Левко Лукьяненко - украинский диссидент, писатель, соавтор "Акта провозглашения независимости Украины". Родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Городнянского района Черниговского округа УССР. Является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. Умер в июле 2018 года.

Кто еще погиб на войне с Россией

Как сообщал ранее УНИАН, на фронте погиб известный украинский художник и поэт из Харькова Сергей Науменко. Он присоединился в ряды ВСУ в 2023 году. Участвовал в контрнаступлении на Запорожском направлении. Ранее был ранен, выполняя боевые задачи.

Также на передовой погиб украинский фотограф Константин Гузенко, который мобилизовался в ряды армии в прошлом году. Основатель Ukraїner Богдан Логвиненко написал, что не может поверить в новость о смерти Константина. Фотограф присоединился к команде проекта еще в 2020 году.

Кроме того, мы писали, что россияне забрали жизнь известного украинского юмориста Артема Стовпяцкого, который был участником команды КВН "С потолка".

