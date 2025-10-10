Прощание с воином состоится сегодня, 10 октября.

Известный украинский юморист, который был участником команды КВН "С потолка", Артем Стовпяцкий погиб на фронте.

Печальную весть сообщили друзья воина в местном сообществе "Черниговский кисель" на Facebook.

"Какой хороший человек... Не хочется в это верить. Вечная память", - написала знакомая Артема и добавила, что похорон состоится сегодня, 10 октября, в 10:00.

К слову, обстоятельства гибели Стовпяцкого пока неизвестны.

Что известно об Артеме Стовпяцком

Артем Стовпяцкий был участником команды под названием "С потолка", которая считалась одной из самых успешных в Черниговской лиге. Она сформировалась в начале 2000-х годов и активно участвовала в различных фестивалях. В частности, в 2012 году "С потолка" представляли Чернигов на фестивале Ялтинской всеукраинской открытой лиги КВН "ЯВОЛК". Тогда команда разделила первое место с соперниками из Сум.

Когда именно Артем решил стать на защиту Украины и в каком войске служил - пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно о гибели на фронте украинского актера Петра Великого. Герою было 48 лет.

