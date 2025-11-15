Сергей защищал Украину с 2023 года.

Украинский поэт и художник из Харькова Сергей Науменко погиб на фронте.

Трагическую новость сообщило сообщество "Литературный SLAM" в своем Instagram.

"Стало известно, что ушел из жизни наш друг и настоящая легенда слэма - Сергей Науменко. В это до сих пор не верится, кажется будто это просто очередная артистическая выходка от него, перформанс, художественный акт. Еще пару минут и появится сообщение, что с ним все хорошо. Что вот он запланирует видеочат в чате слэма, скинет свое произведение, напишет о встрече... Сергей был ярким артистом, с невероятными текстами, он был частью нашей семьи. Он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в посте.

К слову, Сергей присоединился в ряды ВСУ в 2023 году. Участвовал в контрнаступлении на Запорожском направлении. Ранее был ранен, выполняя боевые задачи.

Прощание с покойным поэтом состоится сегодня, 15 ноября, в селе Долгий Войнилов.

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер Петр Великий погиб на фронте, который защищал Украину от российских оккупантов. Мужчине было 48 лет.

