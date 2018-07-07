Умер диссидент Левко Лукьяненко

20:12, 07 июля 2018
Общество
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Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР / фото УНИАН

Об этом сообщает премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook. "Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и Независимость. Настоящий Герой Украины", - написал Гройсман.

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Ранее стало известно, что Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Гроднянского района Черниговского области. Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

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Новость в сюжете: Смерть Левка Лукьяненко
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