Умер диссидент Левко Лукьяненко

Ранее Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

Умер украинский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко.

Об этом сообщает премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook. "Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и Независимость. Настоящий Герой Украины", - написал Гройсман.

Читайте такжеУмер украинский режиссер (фото)

Ранее стало известно, что Левко Лукьяненко попал в реанимацию.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Гроднянского района Черниговского области. Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.